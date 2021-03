Czy sodę oczyszczoną można zastąpić proszkiem do pieczenia?

W wielu przepisach na ciasta czy babeczki widnieje soda oczyszczona. Czym ją zastąpić, jeśli akurat przygotowujemy deser i nie mamy w domu sody? Czy możemy użyć proszku do pieczenia? Przeczytaj, jak wpływa na wypieki soda oczyszczona i sprawdź, jakiej substancji możesz dodać do ciast zamiast niej.

Jak działa soda oczyszczona?

Soda oczyszczona to wodorowęglan sodu o odczynie zasadowym, a mówiąc prościej substancja spulchniająca, używana do wypieków. To ona sprawia, że ciasta rosną, nabierają puszystości i lekkości. Soda nie działa jednak samoistnie, potrzebuje do tego sprzyjających warunków.

Aby nadać wypiekom pulchności, soda potrzebuje odpowiednich składników: płynu i substancji kwasowej. Warto zwrócić uwagę na to, że w przepisach z sodą oczyszczoną zawsze znajdziemy maślankę, śmietanę, sok z pomarańczy, sok z cytryny, masło, miód. Kwas jest potrzebny, by uaktywnić sodę.

Czytaj też:

4 popularne dodatki do żywności, które są szkodliwe dla zdrowia. Sprawdź, jak ich unikać

Czym zastąpić sodę oczyszczoną?

Sodę oczyszczoną zastępuje się proszkiem do pieczenia. Substancje te działają podobnie, spulchniając wypieki, ale różnią się od siebie. Nie można ich zastąpić 1:1, z czego nie wszyscy zdają sobie sprawę.

Czym soda różni się od proszku do pieczenia?

Proszek do pieczenia to substancja spulchniająca, która działa samoistnie. Zawiera ona sodę oczyszczoną, kwas i mąkę ziemniaczaną. To oznacza, że nie potrzebuje żadnych dodatkowych składników, by wspomóc wzrost wypieków.

Jeśli zastąpimy sodę proszkiem, możemy z przepisu wyeliminować maślankę lub inny produkt o kwaśnym odczynie. Powinniśmy jednak pamiętać, że soda działa dużo mocniej niż proszek do pieczenia. A to oznacza, że powinniśmy zmienić proporcje produktów. By zastąpić 0,5 łyżeczki sody, potrzebujemy 2 łyżeczek proszku do pieczenia – 4 razy więcej substancji spulchniającej!

Czytaj też:

Gofry: przepyszne wafle, w których zakochał się świat. 5 oryginalnych i prostych przepisów

Czy soda wpływa na smak wypieków?

Warto pamiętać, że zarówno soda oczyszczona, jak i proszek do pieczenia nie pozostają obojętne na smak wypieków. Użyte w niewłaściwych proporcjach mogą popsuć ulubione ciasto i... spowodować problemy żołądkowe.

Soda oczyszczona neutralizuje kwasy w żołądku. To oznacza, że może pomóc na zgagę lub niestrawność (poleca się ją wręcz do leczenia problemów żołądkowych), ale może też wytworzyć zbyt dużą ilość gazów. Działa wtedy wiatropędnie.

Czytaj też:

Ciasto bez pieczenia: 3 przepisy na proste ciasta bez pieczenia