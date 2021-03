Czym zastąpić mleko? Poznaj zamienniki mleka krowiego

Coraz więcej osób cierpi na alergię na białka mleka krowiego lub nietolerancję laktozy. Obserwuje się je już u niemowląt! W takich sytuacjach lekarze najczęściej zalecają dietę eliminacyjną, która oznacza wykluczenie z jadłospisu nabiału i wszelkich produktów zawierających białka mleka krowiego.

Wydaje się to proste, ale w praktyce zupełnie takie nie jest. Czym zastąpić mleko krowie? Sprawdź, po jakie zamienniki warto sięgnąć, jeśli chcemy wykluczyć z diety mleko krowie.

Kiedy mleko nie służy

Mleko krowie powszechnie uznawane jest za bardzo zdrowe. Zawiera wapń, witaminy A, D, E, K, magnez, potas, buduje kości i wzmacnia odporność. Ale oprócz tego zawiera również białka mleka krowiego i laktozę, które mogą wywoływać alergie i nietolerancje. Objawiają się one dolegliwościami ze strony układu pokarmowego lub zmianami skórnymi na ciele.

W takiej sytuacji lekarze zalecają eliminację z diety mleka krowiego i obserwowanie organizmu. Zanim dieta zacznie działać, musi minąć dość dużo czasu (co najmniej miesiąc), dlatego wykluczenie mleka krowiego z jadłospisu nie ma charakteru krótkotrwałego. Warto więc postarać się zastąpić je w diecie tak, by jak najmniej odczuwać jego brak.

Czym zastąpić mleko krowie?

Mleko krowie najlepiej zastąpić mlekiem roślinnym: owsianym, migdałowym, ryżowym, sojowym, z orzechów nerkowca, kokosowym. Zawierają one witaminy, minerały, kwasy tłuszczowe, są zdrowe, pyszne – i nie wywołują alergii. Czym się różnią i jakie mleko wybrać?

Jak wybrać mleko roślinne?

Przy wyborze mleka roślinnego warto zwrócić uwagę na skład. Powinien być on prosty, im mniej składników tym lepiej. Mleko roślinne powinno zawierać dużo wapnia i białka, a niewiele cukru.

Rodzaje mleka roślinnego

Mleko owsiane

Mleko owsiane najczęściej ma bardzo krótki skład. Zawiera owies (zwykle od 10 do 14 procent), wodę, olej słonecznikowy, czasem sól. Jest słodkie, dlatego świetnie się sprawdzi do kawy, herbaty, płatków, ale też bardziej kaloryczne od innych zamienników mleka.

Mleko migdałowe

Mleko migdałowe produkuje się z migdałów i wody. Ma większą zawartość błonnika i białka niż mleko owsiane, i mniejszą liczbę kalorii. Zawiera witaminy B2, B12, D, E i dużo wapnia. Świetnie pasuje do kawy, deserów, jaglanek, płatków owsianych.

Mleko ryżowe

Mleko ryżowe powstaje z połączenia brązowego ryżu z wodą. Jest bogate w witaminy z grupy B, ma dużo wapnia, witaminy A, D, ale zawiera mało białka i tłuszczu. Ma delikatny smak, będzie dobrym dodatkiem do deserów.

Mleko sojowe

Mleko to powstaje w wyniku mieszania nasion soi. Mleko sojowe zawiera duże ilości kwasu foliowego i witaminy B12, ale bez specjalnych dodatków nie jest źródłem wapnia i witaminy D. Na rynku znajdziemy wiele różnych rodzajów mleka sojowego, które są wzbogacone cukrem oraz substancjami smakowymi (np. w sklepach kupimy mleko sojowe waniliowe, mleko sojowe czekoladowe itp.). Świetnie komponują się one z kawą, deserami.

Mleko z orzechów nerkowca

Cenione za swoje prozdrowotne właściwości i korzystny wpływ na funkcjonowanie układu nerwowego i krwionośnego. Mleko to jest bardzo bogate w składniki odżywcze. Zawiera witaminy B6, C, E, K, żelazo, wapń, potas, cynk, niacynę, tiaminę. Poprawia pamięć, koncentrację, obniża ciśnienie. Ma ono gęstszą konsystencję niż pozostałe mleka roślinne

Mleko kokosowe

Mleko roślinne produkuje się z wody i miąższu orzecha kokosowego. Zawiera dużo kwasu foliowego, witaminy z grupy B, witaminę C, reguluje poziom cholesterolu, działa przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie, pozwala zredukować stany zapalne w organizmie. Mleko kokosowe świetnie pasuje do azjatyckich dań i do potraw o słodko-kwaśnym smaku.

