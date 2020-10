Czy witamina C może uchronić cię przed COVID-19?

Witamina C jest niezbędnym składnikiem odżywczym pełniącym kilka funkcji w organizmie. Jest silnym przeciwutleniaczem, co oznacza, że może neutralizować niestabilne związki w organizmie zwane wolnymi rodnikami i pomagać w zapobieganiu lub odwracaniu uszkodzeń komórek powodowanych przez te związki. Jest również zaangażowany w szereg procesów biochemicznych, z których wiele jest związanych z układem immunologicznym.

Czy witaminy C chroni przed koronawirusem lub leczy COVID-19?

Obecnie nie ma dowodów na poparcie stosowania doustnych suplementów witaminy C w celu zapobiegania COVID-19.

Witamina C może pomóc skrócić czas trwania i nasilenie przeziębień wywołanych przez inne wirusy, ale nie ma gwarancji, że będzie miała taki sam wpływ na koronawirusa, który powoduje COVID-19.

Dodatkowo witamina C jest witaminą rozpuszczalną w wodzie. Rozpuszcza się w wodzie, co oznacza, że nadmierne ilości nie są przechowywane w organizmie, ale są usuwane z moczem. Przyjmowanie większej ilości witaminy C nie oznacza, że organizm wchłania więcej.

Suplementy witaminy C w wysokich dawkach mogą nawet powodować biegunkę, ponieważ mogą sygnalizować organizmowi, że wyciąga wodę z komórek do przewodu pokarmowego.

Co więcej, chociaż wysokie dawki witaminy C wydają się obiecujące w leczeniu COVID-19, dawki te były wyjątkowo wysokie i podawane dożylnie – nie przyjmowane doustnie. Dodatkowo podawano go tylko w przypadkach na tyle ciężkich, że wymagały hospitalizacji.

Najlepszym rozwiązaniem jest spożywanie diety bogatej w różnorodne owoce i warzywa, które w naturalny sposób dostarczają całej witaminy C, jakiej potrzebuje zdrowy człowiek, a także wielu innych składników odżywczych i przeciwutleniaczy.