Czym zastąpić sól? Poznaj zamienniki soli

Sól nadaje potrawom smak, co sprawia, że chętnie z niej korzystamy w kuchni. Nadmiar soli jednak szkodzi – nie bez powodu bywa ona nazywana białą śmiercią. Czy można czymś zastąpić sól, by dania były zdrowe i wciąż miały smak?

Jakie produkty zawierają sól?

Sól konserwuje potrawy, dlatego jest tak chętnie wykorzystywana w kuchni. Dodaje się ją nie tylko do zup i dań mięsnych czy ziemniaczanych. Warto zdać sobie sprawę, że sól jest właściwie wszędzie: w wędlinach, kiełbasach, serach, pieczywie, gotowych daniach, sosach, a nawet w... kostkach rosołowych.

To sprawia, że łatwo przekroczyć dzienne zapotrzebowanie na sól, które wynosi tylko 5 g (jedna łyżeczka). Spożywając sery, wędliny, produkty przetworzone, dostarczamy organizmowi dużo więcej soli. A to już może wywołać poważne konsekwencje zdrowotne.

Nadmiar soli w diecie

Sól zatrzymuje wodę w organizmie, przez co utrudnia pozbywanie się toksyn. Ciało staje się nabrzmiałe, pojawiają się obrzęki kończyn, cera jest sina, podkrążona. Regularne spożywanie produktów zawierających dużo soli utrudnia pracę układu pokarmowego (może prowadzić do zatruć pokarmowych), obciąża układ krwionośny, prowadząc do nadciśnienia. Zaburza też pracę nerek, zwłaszcza u dzieci.

To wszystko sprawia, że lepiej ograniczyć spożywanie soli i starać się wybierać produkty nieprzetworzone. Dobrze jest również wprowadzić do kuchni naturalne zamienniki soli, które poprawią naszą kondycję zdrowotną.

Czym zastąpić sól?

Sól w kuchni można zastąpić solą himalajską, niskosodową, morską, ziołową albo naturalnymi mieszankami ziół i przypraw, które wydobędą smak z naszych potraw.

Sól himalajska

Jeśli ktoś nie może obyć się bez soli, powinien sięgać po sól himalajską. Jest to najzdrowsza sól na Ziemi, wydobywana tylko w Himalajach. Ma zupełnie inne właściwości niż zwykła sól – nie tylko nie prowadzi do nadciśnienia tętniczego, ale wręcz je obniża! Nie obciąża układa krwionośnego ani nerek, pomaga usuwać toksyny z organizmu. Jeśli nie wyobrażamy sobie zup czy ziemniaków bez soli, wybierajmy sól himalajską.

Sól niskosodowa

Sól niskosodowa również jest zdrowsza od zwykłej soli. Zawiera potas i magnez, pomaga uregulować ciśnienie krwi, a to oznacza, że nie obciąża układu krwionośnego. Jest też źródłem jodu, wspomaga funkcjonowanie tarczycy. Można ją dodawać do wszystkich potraw.

Sól ziołowa

To mieszanka soli przypraw, która zawiera pietruszkę, oregano, bazylię, czosnek, lubczyk. Świetnie wydobędzie smak z dań mięsnych, sałatek, dressingów, a dzięki temu, że jest bardzo aromatyczna dodamy jej do dań o wiele mniej niż zwykłej soli. Można ją zrobić samodzielnie w domu (np. utrzeć w moździerzu) albo kupić gotową mieszankę w sklepie.

Sól morska

Sól morską uzyskuje się odparowując wodę morską. Często jest wzbogacona o jodan potasu, który poprawia pracę układu nerwowego i tarczycy. Można ją wykorzystywać zarówno w kuchni, jak i do celów leczniczych, np. inhalacji chorych zatok.

Świeże zioła zamiast soli

Warto również przypomnieć, że czasem wystarczy wykorzystać to, co aktualnie oferuje nam natura. Świeża natka pietruszki i lubczyk dodane do rosołu czy koperek do krupniku lub ziemniaków znakomicie poprawią smak potraw i nadadzą im aromatu.

Podobny efekt osiągniemy, nacierając mięso marynatą z przypraw i dodając do niego odrobinę masła i czosnku. To sprawi, że nie będziemy musieli już używać soli, by zjeść smakowite danie.

W kuchni świetnie sprawdzą się również majeranek, bazylia, oregano, cząber.

