Popularne mity dotyczące nadciśnienia

Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że około 1,13 miliarda ludzi na całym świecie ma nadciśnienie. Pomimo rosnącej częstości występowania nadciśnienia tętniczego, nadal jego istota jest źle rozumiana przed ogół populacji.

Ciśnienie krwi w naturalny sposób rośnie i spada. Na przykład ma tendencję do podnoszenia się podczas ćwiczeń i opadania podczas długotrwałego odpoczynku. Jeśli jednak ciśnienie krwi jest podwyższone przez dłuższy czas, zwiększa to ryzyko różnych schorzeń.

Najpopularniejszy mit: nie ma czym się martwić

Nadciśnienie z pewnością możemy traktować jako poważny problem zdrowotny. Jeżeli pacjent obarczony tym problemem nie podejmie leczenia, zwiększa się wówczas ryzyko wystąpienia szeregu problemów zdrowotnych, w tym zawału serca, udaru mózgu, chorób nerek, niewydolności serca, dusznicy, utraty wzroku, zaburzeń seksualnych i chorób tętnic obwodowych.

Nadciśnienie powoduje szkody na wiele sposobów. Na przykład z biegiem czasu zwiększone ciśnienie tętnicze może spowodować, że naczynia krwionośne staną się mniej elastyczne. To z kolei przyczynia się do zmniejszenia ilości krwi i tlenu, które docierają do serca. Narząd ten doznaje wówczas uszkodzeń i zakłócenia pracy.

Wysokie ciśnienie krwi może również uszkodzić delikatne naczynia krwionośne mózgu, co zwiększa ryzyko ich zablokowania lub pęknięcia.

Inne mity związane z nadciśnieniem

To nie jest jedyny mit. Problem nadciśnienia wiąże się z licznymi kontrowersjami, które warto wyjaśnić.

Nadciśnienie tętnicze występuje w mojej rodzinie, dlatego ja nic nie mogę z tym zrobić u siebie



Według badań nadciśnienie tętnicze ma podłoże genetyczne. Na przykład autorzy badania z 2017 r., które obejmowało dane trzech pokoleń uczestników, doszli do wniosku, że nadciśnienie o wczesnym początku u dziadków zwiększa ryzyko nadciśnienia tętniczego u wnuków, nawet po uwzględnieniu wczesnego początku nadciśnienia u rodziców i czynników związanych ze stylem życia.

Jednak nadciśnienie nie jest nieuniknione, nawet u osób, które mogą być na nie genetycznie podatne. Często stan rozwija się z powodu czynników stylu życia, takich jak dieta, na które geny nie mają wpływu.

Autorzy badania z 2018 roku, w którym przeanalizowano dane genetyczne, styl życia i zdrowie 277005 osób, doszli do wniosku, że przestrzeganie zdrowego stylu życia (w tym zdrowej diety, ograniczonego spożycia alkoholu, niskiego wydalania sodu z moczem, niskiego wskaźnika masy ciała i zwiększonej aktywności fizycznej) jest związane z niższym ciśnieniem krwi niezależnie od stopnia ryzyka związanego z genetyką.

Naukowcy odkryli również, że zachowanie zdrowego stylu życia jest związane z niższym ryzykiem zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu i złożonych chorób serca i naczyń na wszystkich poziomach genetycznego ryzyka związanego z ciśnieniem krwi.



Nadciśnienie jest nieuniknione wraz z upływem lat



Nadciśnienie nie jest nieuniknione i nie jest normalną częścią procesu starzenia. Chociaż nadciśnienie występuje częściej u osób starszych, wysokie ciśnienie krwi występuje również u osób w średnim wieku i młodych.

Nadciśnienie dotyka około 7,5% osób w wieku 18–39 lat, 33,2% osób w wieku 40–59 lat i 63,1% osób w wieku powyżej 60 lat.

Pomimo tej rosnącej częstości występowania wraz z wiekiem, niektóre interwencje dotyczące stylu życia mogą znacznie zmniejszyć ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego. Obejmują one zmniejszenie spożycia soli, regularne ćwiczenia, rzucenie palenia i zdrową dietę.



Zauważyłbym objawy, gdybym miał nadciśnienie



Jedynym sposobem wykrycia nadciśnienia jest pomiar ciśnienia krwi. Zwykle nie ma żadnych oznak ani objawów wskazujących na nadciśnienie. Niektórzy eksperci nazywają nadciśnienie „cichym zabójcą”.



Nie używam soli kuchennej, więc nie muszę martwić się o spożycie sodu



WHO zaleca spożywanie poniżej 5 gramów soli dziennie aby utrzymać zdrowe ciśnienie krwi. Organizacja podaje, że można by uniknąć 2,5 miliona zgonów każdego roku, gdyby globalne spożycie soli zostało ograniczone do zalecanego poziomu.

Jednak samo unikanie soli kuchennej nie jest wystarczające przy ograniczaniu całkowitego spożycia soli. Ważne jest, aby czytać etykiety. Sól pojawia się w wielu produktach spożywczych, czasami w bardzo dużych ilościach.

Według CDC około 40% naszego dziennego spożycia sodu pochodzi z następujących 10 rodzajów żywności:



pieczywopizzekanapkiwędliny i wędlinyzupyburrito i tacospikantne przekąski, takie jak chipsy, popcorn, precle i krakersykurczakseryjajka.

Żywność wysoko przetworzona jest szczególnie bogata w sól. Spożycie tych produktów (takich jak napoje bezalkoholowe, czekolada, chipsy, słodycze, słodzone płatki śniadaniowe i pakowane zupy) może również odgrywać rolę w rozwoju innych chorób.

Na przykład w jednym badaniu BMJ, które obejmowało dane od ponad 100 000 osób, stwierdzono, że „10% wzrost udziału wysoko przetworzonej żywności w diecie wiązał się ze znacznym wzrostem ryzyka raka piersi i raka piersi o ponad 10% . ”

Warto również zauważyć, że zarówno sól koszerna, jak i morska są chemicznie takie same jak sól kuchenna, a zatem nie mniej szkodliwe dla zdrowia.



Kiedy moje ciśnienie krwi reaguje na leki, mogę przestać je brać



Osoby, które przyjmują leki na nadciśnienie, mogą zauważyć, że ich ciśnienie krwi wraca do normy. Jednak u wielu osób nadciśnienie jest stanem trwającym całe życie.

Ważne jest, aby postępować zgodnie z zaleceniami lekarza i ograniczyć lub zaprzestać przyjmowania leków tylko wtedy, gdy zezwoli na to lekarz.



Nadciśnienie jest uleczalne



Obecnie nie ma lekarstwa na nadciśnienie. Istnieją jednak sposoby radzenia sobie z tą chorobą i zmniejszania jej wpływu na zdrowie. Na przykład może pomóc wprowadzenie następujących zmian:



zmniejszenie spożycia alkoholuzdrowa dietaćwiczeniaradzenie sobie ze stresemrzucenie paleniautrzymanie umiarkowanej wagibranie lekarstw.



Tylko mężczyźni mają nadciśnienie



Chociaż u każdej osoby może rozwinąć się nadciśnienie, mężczyźni są bardziej narażeni na to do 45. roku życia. Od 45. do 64. roku życia każdy jest narażony na podobne ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego.

Jednak po 64. roku życia kobiety wydają się być bardziej narażone na rozwój nadciśnienia niż mężczyźni.

