Oto skuteczny sposób na przechowywanie i odgrzewanie resztek ryżu

Ryż stanowi często wykorzystywany dodatek do dań w polskiej kuchni. Jeśli zostały ci jego resztki lub specjalnie przygotowałeś więcej ryżu na później, poznaj sposoby, dzięki którym bezpiecznie go przechowasz i odgrzejesz.

Jak przechowywać ugotowany ryż?

Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) zaleca jak najszybsze schłodzenie resztek po to, by ryż nie pozostawał długo w temperaturze od 4 do 60℃, ponieważ to właśnie w tym przedziale temperaturowym bakterie mogą się w nim namnażać najszybciej. Jak więc skutecznie schłodzić ryż? Dzieląc go na porcje i wkładając do plastikowych pojemników albo.. umieszczając gorącą żywność od razu w lodówce (lodówka powinna być ustawiona na temperaturę co najwyżej 4℃) lub zamrażarce. Warto pamiętać, że risotto i paella zamrażają się szybciej niż zwykły ryż. Resztki ryżu, które pozostawały na zewnątrz, np. na kuchennym blacie, dłużej niż dwie godziny powinny być wyrzucone.

Jak długo można przechowywać resztki ryżu? USDA zaleca, by robić to przez następujący czas:

3-4 dni w lodówce

3-4 miesiące w zamrażarce

Jak odgrzać ryż w mikrofalówce?

Ryż, jeśli by odpowiednio szybko włożony do lodówki, możesz zjeść nawet na zimno. Jeśli jednak wolisz ciepłe dania, warto go podgrzać w mikrofali. Na każdą szklankę (250 ml) ryżu dodaj około 1-2 łyżki wody. Co ważne, wodę tę dodaj do ryżu w plastikowym pojemniku z lodówki, a następnie zamknij go pokrywką i włóż do kuchenki mikrofalowej. Podgrzewaj jedzenie w mikrofali przez około 3-4 minuty lub do momentu, gdy temperatura ryżu będzie wynosić co najmniej 74℃ (możesz to zmierzyć za pomocą termometru kuchennego).

Jak odgrzać ryż na kuchence?

Przełóż ryż z plastikowego pojemnika do rondelka, w którym wcześniej umieścisz 1-2 łyżki oleju roślinnego. Dodaj 1 do 2 łyżek wody na szklankę ryżu i gotuj całość na małym ogniu. Rondelek przykryj pokrywką i mieszaj od czasu do czasu. Gdy woda się zagotuje, wyjmij ryż i podaj go od razu do jedzenia.

Jak odsmażyć resztki ryżu?

Przełóż ryż z plastikowego pojemnika do woka lub odgrzej na oleju na patelni, na średnim ogniu. Dokładnie mieszaj ryż, rozdziel wszystkie jego grudki, sprawdź, czy na całej powierzchni jest równomiernie pokryty olejem. Upewnij się, że jego temperatura wynosi co najmniej 74℃ i podawaj od razu.

Jak bezpiecznie rozmrozić ryż?

Wyjmij pojemnik z zamrażarki i dodaj do niego 1-2 łyżki wody na 250 ml ryżu. Następnie włóż pojemnik do kuchenki mikrofalowej i ustaw ją na od 1 do 3 minut (im większa porcja, tym dłuższy czas rozmrażania). Delikatnie rozdziel ryż widelcem, odczekaj 2 minuty i powtórz tę czynność.

Smacznego!

Czytaj też:

Najczęstsze błędy żywieniowe Polaków. Też je popełniasz!