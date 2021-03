Glony wakame: azjatycki hit! Jak je wykorzystać w kuchni?

Glony wakame to popularne w Azji wodorosty, które zawierają szereg wartości odżywczych, witamin i minerałów. Warto zacząć wykorzystywać je w kuchni, by wzmocnić swoje zdrowie i... stracić na wadze. Co trzeba wiedzieć o algach wakame?

Czym są glony wakame?

Glony wakame (inaczej undaria pierzastodzielna) to odmiana wodorostów z grupy brunatnic. Rosną w wodzie o głębokości do 6 metrów i mają oliwkowy kolor. Są cenionym składnikiem japońskiej kuchni, ale szeroko wykorzystuje się je w całej Azji. W Korei, Japonii i Chinach przygotowuje się z nich zupy, sałatki, przystawki. W Korei podaje się je kobietom w ciąży i młodym mamom po porodzie ze względu na dużą zawartość kwasu foliowego, żelaza, wapnia i witamin.

Wartości odżywcze alg wakame

Glony wakame zawierają:

białko



witaminę A

witaminy z grupy B

witaminę C

witaminę K

witaminę E

cynk

magnez



wapń

żelazo

tłuszcze

jod

mangan

kwas foliowy

przeciwutleniacze

Właściwości zdrowotne glonów wakame

Algi wakame są bombą cennych składników odżywczych. Zawierają jod, warto je jeść, by wspomóc pracę tarczycy. Duża zawartość wapnia uchroni nas przed osteoporozą i wzmocni zęby, kości i stawy. Dzięki obecności manganu dobrze przyswajają się witaminy A, C, K, E i witaminy z grupy B, które wzmacniają pracę układu nerwowego i wygląd włosów, skóry i paznokci. Żelazo dba o transport tlenu do komórek ciała i zapobiega anemii.

Glony wakame zawierają również kwasy tłuszczowe omega-3: DHA i EPA. Wzmacniają one pracę mózgu i układu krwionośnego, hamują ryzyko wystąpienia zakrzepicy i zawałów serca. Pomagają również regulować ciśnienie krwi, minimalizując ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego.

Algi wakame na odchudzanie

Spożywanie glonów wakame zaleca się osobom, które chcą stracić na wadze. Wodorosty te mają dużo błonnika, a mało kalorii, dlatego warto włączyć je do diety, gdy chcemy zredukować masę ciała.

Glony te zawierają też fukoksantynę, barwnik, który przyspiesza proces utleniania tłuszczu w komórkach. Ma to ogromne znaczenie nie tylko dla wyglądu, ale i zdrowia – dzięki temu, że fukoksantyna stymuluje proces spalania tłuszczów, minimalizuje ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych takich jak miażdżyca.

Glony wakame w kosmetyce

Algi wakame wykorzystuje się w produkcji kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. Wodorosty te zawierają silne antyoksydanty i przeciwutleniacze, które spowalniają proces starzenia się i przyspieszają odbudowę naskórka. Duża zawartość witaminy B skutecznie poprawia stan cery, niwelując trądzik i stany zapalne.

Algi wakame w kuchni

Wodorosty można kupić w sklepach ze zdrową żywnością. Są one dość drogie – 100 g suszonych alg może kosztować nawet 50 zł. Po zalaniu wodą glony te jednak bardzo pęcznieją, kilkunastokrotnie zwiększając swoją objętość. To sprawia, że z małej paczki suszonych alg możemy wyczarować wiele wspaniałych posiłków.

Algi dodajemy do sałatek (np. sałatki z sezamem, marchewką, imbirem, sosem sojowym), zup, kanapek, past, a nawet spaghetti. Możemy je wykorzystać w kuchni na wiele sposobów. Ze względu na to, że mają dość słodki smak, świetnie komponują się z daniami kuchni słodko-kwaśnej. Można je dodać do kurczaka w sosie curry, warzywnego leczo i wielu innych potraw.

