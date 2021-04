Które owoce i warzywa przechowywać w lodówce, a które poza nią? Ekspertka wyjaśnia

Prawidłowe przechowywanie żywności pozwala na to, by dłużej zachowała ona świeżość i się nie zmarnowała. Często jednak, w przypadku owoców i warzyw, umieszczamy w lodówce produkty, które wcale nie muszą się tam znaleźć i na odwrót. Agnieszka Pocztarska stworzyła więc krótkie listy-ściągi, wyjaśniające co gdzie przechowywać.

Jakie owoce przechowywać w lodówce?

Wśród owoców, które warto umieścić w lodówce są:

czereśnie

jagody

poziomki

śliwki

jeżyny

maliny

truskawki

winogrona

Jakie warzywa przechowywać w lodówce?

brokuły

brukselkę

kalafior

marchew

kapustę

rzodkiewkę sałatę

Których owoców nie przechowywać w lodówce?

ananasa

bananów

awokado

brzoskwiń

cytryn

jabłek

gruszek

kiwi

mango

papai

pomarańczy

Których warzyw nie przechowywać w lodówce?

cebuli

cukinii

dyni

czosnku

pomidorów

ogórków

ziemniaków

Warto też pamiętać o zasadzie, by nie kupować więcej żywności niż tak naprawdę jest potrzebne, ponieważ wtedy nic się nie będzie marnować. Pamiętaj również, by obitych warzyw i owoców nie przetrzymywać razem z nieuszkodzonymi produktami, a owoce nietrwałe, jak truskawki i maliny, myj dopiero po wyjęciu z lodówki.

