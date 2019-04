Wszystko, co musisz wiedzieć o truskawkach

Truskawki są symbolem zbliżającego się lata. Na straganach na ogół pojawiają się już w połowie maja. Są źródłem dobroczynnej witaminy C, chronią przed rakiem i zapobiegają wystąpieniu niedokrwistości. Poza tym doskonale smakują i same w sobie są doskonałą przekąską. Oto, co musisz wiedzieć o truskawkach.

Świeże truskawki to jedna z najpopularniejszych, letnich przekąsek. Na świecie istnieją setki ich odmian i mało kto miał okazję spróbować każdej z nich. Na ogół, wybierając truskawki, szukamy tych najdorodniejszych, intensywnie czerwonych i słodkich. Lubimy delektować się ich smakiem i zapachem – truskawki nadają charakteru wielu potrawom. Są orzeźwiające i niezwykle sycące. Ich sekret stanowią jednak właściwości odżywcze. Truskawki mają niebywały wpływ na zdrowie. Truskawki - właściwości prozdrowotne Korzyści ze spożywania truskawek są niezliczone. Te małe, czerwone owoce chronią przed rakiem, cukrzycą i chorobami serca, ale to nie wszystko. Oto kilka dobrych powodów, by jeszcze dziś sięgnąć po truskawki: Przeciwutleniacze, znajdujące się w truskawkach (kwercetyna, kemferol i antocyjany) zmniejszają powstawanie szkodliwych skrzepów krwi, mogących powodować udar.



Ze względu na wysoką zawartość potasu truskawki zalecane są osobom z wysokim ciśnieniem krwi. Pomagają zmniejszyć działanie sodu w organizmie, który odpowiada za wzrost ciśnienia tętniczego. Niskie spożycie potasu jest czynnikiem ryzyka rozwoju wysokiego ciśnienia krwi, tak jak i wysokie spożycie sodu.



Spożywanie pokarmów bogatych w wodę i błonnik pokarmowy, takich jak truskawki, winogrona czy arbuz, pomaga w utrzymaniu prawidłowego nawodnienia organizmu i ułatwia wypróżnianie.



Truskawki są pokarmem o niskim indeksie glikemicznym i bogatym w błonnik, dzięki czemu pomagają regulować poziom cukru we krwi i utrzymywać go na stabilnym poziomie, unikając skrajnych wahań.



Truskawki są silnymi przeciwutleniaczami, a więc opóźniają procesy starzenia, chronią przed rakiem i zmniejszają stany zapalne.



Wysoka zawartość polifenoli w truskawkach może również zmniejszyć ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, zapobiegając gromadzeniu się płytek krwi. Flawonoidy natomiast chronią przed wystąpieniem zawału.



Truskawki są niskokaloryczne, więc stanowią idealne uzupełnienie zdrowej diety odchudzającej.

Witamina C w truskawkach wspomaga produkcję kolagenu, tonizuje skórę i działa przeciwstarzeniowo. Ponadto, truskawki nałożone na skórę, sprzyjają zachowaniu pięknego wyglądu – zmniejszają przebarwienia, zapobiegają trądzikowi i usuwają martwe komórki skóry.

Truskawki – wartości odżywcze Truskawki są bogate w witaminę C, potas, kwas foliowy i błonnik. Jedna szklanka świeżych truskawek dostarcza aż 160 proc. dziennej zalecanej dawki witaminy C i jedyne 50 kalorii. Co znajdziemy w 100 g truskawek? 32 kalorie,



91 proc. wody,



0,7 g białka,



7,7 g węglowodanów,



2 g błonnika,



0,3 g tłuszczu.

Jak dobrze znasz kaloryczność produktów? Truskawki – alergia Objawy alergii pokarmowej mogą rozwinąć się w ciągu kilku minut lub kilku godzin po spożyciu określonego pokarmu. W przypadku silnego uczulenia może wystąpić nawet wstrząs anafilaktyczny. Oto kilka objawów, które powinny zaniepokoić: swędzenie lub mrowienie w jamie ustnej,



wysypka na skórze,



swędzenie skóry,



świszczący oddech,



kaszel,



przekrwione gardło,



zaczerwienienie wokół ust,



obrzęki w obrębie jamy ustnej,



nudności,



bóle brzucha,



wymioty,



biegunka,



zawroty głowy.

Osoby uczulone na truskawki powinny unikać także innych owoców (tzw. alergie krzyżowe): gruszek,



brzoskwiń,



wiśni,



jabłek,



jeżyn. Jak kupić smaczne truskawki? Najważniejszy jest wygląd i zapach. Idealnie kształtne, ogromne, jędrne i intensywnie czerwone truskawki mogą być sztuczne lub sprowadzane z innego kraju. Te, które dojrzały na słońcu mogą być nierównomiernie czerwone, ale ich cechą charakterystyczną będzie orzeźwiający zapach. Przed zakupem warto też obejrzeć listki – jeśli zwiędły, truskawki nie są świeże. Kupując całą łubiankę truskawek dobrze jest zerknąć na owoce znajdujące się na dnie, ponieważ sprzedawca może celowo położyć z wierzchu te świeższe i ładniejsze okazy. Jeśli jest taka możliwość, warto przed zakupem spróbować, czy truskawki są smaczne. Sprawdź nasze najlepsze przepisy na potrawy i desery z truskawkami: Czytaj także:

