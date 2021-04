Mascarpone: delikatny ser, składnik tiramisu. Przepisy z mascarpone

Mascarpone to delikatny ser, który jest podstawowym składnikiem włoskiego tiramisu. Jest to ser twarogowy, jednak bardziej kremowy niż znany nam polski twaróg. Jakie ma właściwości i do czego można go wykorzystać?

Skąd pochodzi ser mascarpone?

Mascarpone pochodzi z włoskiej Lombardii. Pierwszy raz został wyprodukowany w XVI wieku i szybko podbił podniebienia Włochów. Dziś produkuje się go głównie w Como, Lecco czy Lodi. Ser ten oznaczony jest znakiem „P.A.T”. (Prodotto Agroalimentare Tradizionale), co oznacza, że jest to wyrób regionalny, produkowany w Lombardii.

Nazwa „mascarpone” prawdopodobnie pochodzi od sera ricotta, który określa się słowem „mascarpia”. Sery te zresztą są produkowane w podobny sposób, dlatego wskazuje się na związek obu nazw. Kiedyś przygotowywano je tylko jesienią i zimą ze względu na to, że trzeba go przechowywać w niskich temperaturach. Dziś produkcja trwa cały rok.

Czytaj też:

Czym zastąpić śmietanę? Mnogość opcji może cię zaskoczyć

Czy mascarpone jest zdrowe?

Mascarpone tym wyróżnia się od innych serów twarogowych, że zrobione jest ze śmietany, a nie z mleka. Dzięki temu ma kremową, gładką, puszystą konsystencję i bardzo delikatny smak. Ser ten różni się też kolorem – jest lekko żółty, z wyglądu przypomina masło i tak też lekko się rozprowadza na biszkoptach czy pieczywie.

Oprócz tego, że mascarpone jest pyszne i może stanowić doskonałą podstawę deserów i sosów, to jest też kaloryczne – jedna łyżka stołowa zawiera aż 60 kalorii! Częste sięganie po ulubione desery z tym serkiem może dość szybko odbić się na wadze.

W dodatku mascarpone aż w 75 procentach składa się z tłuszczu, dlatego nie poleca się zbyt często sięgania po ten przysmak. Tłuszcze te mogą podnosić poziom cholesterolu, a w konsekwencji doprowadzić do rozwoju miażdżycy.

Właściwości mascarpone

Ser mascarpone zawiera witaminę A oraz wapń. Pomaga budować kości, zęby, wzmacnia stawy, zapobiega osteoporozie. Oprócz złego cholesterolu zawiera również ten dobry, dlatego sięganie po niego raz na jakiś czas z pewnością nie zaszkodzi.

Osoby, które walczą z nadwagą lub z chorobami sercowo-naczyniowymi powinny jednak zrezygnować z deserów z mascarpone.

Co można zrobić z mascarpone?

Ser ten jest składnikiem tiramisu, które w kilka chwil można wyczarować w domu. Można również dodać go do sosów do makaronu, farszu do naleśników, pierogów z owocami (np. z malinami, jagodami, borówkami) czy tarty ze szpinakiem.

Czytaj też:

Masz ochotę na deser, ale brakuje ci czasu? Przygotuj ten 3-minutowy budyń czekoladowy w... mikrofalówce

Tiramisu z mascarpone

Domowe tiramisu to pyszny deser, który wyjątkowo smakuje szczególnie w letnie dni.

Składniki:

500 g mascarpone

250 g biszkoptów

300 ml espresso

20 ml amaretto

2 całe jajka i 2 żółtka

5 łyżek cukru pudru

kilka kostek gorzkiej czekolady do starcia

Przygotowanie:

Żółtka ubić na krem. Powoli dodawać ser mascarpone Białka ubić na sztywną pianę z cukrem pudrem, połączyć z masą serową za pomocą drewnianej łyżki Biszkopty nasączyć w kawie i ułożyć na dnie pucharków lub płaskiej formy Zetrzeć na nie gorzką czekoladę Wyłożyć połowę kremu i przykryć kolejną warstwą biszkoptów nasączonych kawą Posmarować drugą połową kremu, oprósz czekoladą i wstaw do lodówki Smacznego!

Makaron ze szpinakiem i mascarpone

Mascarpone stanowi też świetny dodatek do makaronów. Pysznie smakuje zarówno z owocami morza, jak i ze szpinakiem.

Składniki:

200 g makaronu penne lub tagliatelle

100 g szpinaku mrożonego

1 ząbek czosnku

2 łyżki oliwy z oliwek

3 łyżki (45 g) mascarpone

szczypta soli

garść tartego parmezanu

Przygotowanie:

Makaron ugotować al dente Rozgrzać patelnię. Szpinak usmażyć razem z czosnkiem, oliwą i szczyptą soli Do masy szpinakowej dodać ser mascarpone, dzięki temu sos szpinakowy stanie się kremowy i gładki Makaron odcedzić i połączyć na patelni z sosem szpinakowym Przełożyć na talerze. Posypać parmezanem

Czytaj też:

3 przepisy na zdrowe i proste desery. Skosztuj ich bez poczucia winy!