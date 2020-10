Jaka jest różnica między pieczywem pełnoziarnistym a razowym?

Zarówno pieczywo razowe, jak i pełnoziarniste znane są ze swoich właściwości zdrowotnych. Pomagają regulować poziom cukru we krwi, dobrze wpływają na funkcjonowanie serca. Na czym jednak polega różnica między nimi?

Pieczywo pełnoziarniste i razowe: porównanie

Zacznijmy od części wspólnych. Oba rodzaje pieczywa zawierają w swoich ziarnach trzy składniki:

Otręby, czyli zewnętrzną warstwę, nazywaną warstwą owocowo-nasienną. Są one bogate zwłaszcza w witaminy z grupy B.

Kiełki, czyli warstwę wewnętrzną, bogatą w zdrowe tłuszcze, witaminę E, witaminy z grupy B i przeciwutleniacze.

Bielmo, czyli największy składnik ziarna, zbudowany z węglowodanów skrobiowych.

Zarówno pieczywo pełnoziarniste, jak i razowe zawierają więc pełne ziarna. W czym więc tkwi różnica? W przypadku chleba pełnoziarnistego mowa jest wyłącznie o ziarnach pszenicy, natomiast chleb razowy może być złożony z innych ziaren, takich jak jęczmień, kukurydza czy żyto.

Pieczywo pełnoziarniste i razowe: które jest zdrowsze?

Oba rodzaje pieczywa są pożywne. Większość zdrowotnych właściwości ich ziaren pochodzi z błonnika, zdrowych tłuszczów i składników znajdujących się w kiełkach i otrębach. Jak wykazało badanie z 2019 roku, obejmujące niemal 140 000 osób, czyli bardzo dużą próbę, oba rodzaje pieczywa pomagają kontrolować wagę, prawdopodobnie ze względu na efekt wypełnienia błonnika. Co więcej, spożywanie tych rodzajów pieczywa może przeciwdziałać rozwojowi cukrzycy typu 2, wiąże się również z mniejszym ryzykiem rozwoju chorób serca i niektórych nowotworów. Nie da się więc jednoznacznie stwierdzić, że jedno jest zdrowsze od drugiego.

Jak wybrać właściwy produkt w sklepie?

Nie wszystkie produkty nazywane pełnoziarnistymi i razowymi są zdrowe. Niekiedy producenci dodają np. do białej mąki czy innych rodzajów pieczywa niewielkie ilości pełnego ziarna, by zwiększyć w nich zawartość składników odżywczych. Jednak nie można tych produktów nazwać pełnoziarnistymi, ponieważ pełne ziarno stanowi tylko niewielki odsetek ich zawartości.

Należy też pamiętać, że chleb pszenny nie jest chlebem pełnoziarnistym. Pod tą ostatnią nazwą kryje się owszem, chleb z pszenicy, ale tylko taki, do produkcji którego wykorzystano pełne ziarna. Jeśli na etykiecie chleba nie jest wyraźnie napisane, ze masz do czynienia z chlebem pełnoziarnistym, jest to zapewne zwykły i przetworzony chleb pszenny. Aby więc mieć pewność, że kupujesz zdrowy produkt, szukaj na jego etykiecie oznaczeń: „w 100 procentach pełnoziarnisty” lub razowy.