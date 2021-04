Tapenada: prosta i pyszna pasta do chleba

Tapenada to pyszna przekąska z kuchni środziemnomorskiej, która wywodzi się z Prowansji, a dziś przyrządzana jest na całym świecie. Świetnie smakuje jako dodatek do chleba, wina albo jako sos do makaronu.

Co to jest tapenada?

Tapenada to pasta z oliwek, kaparów i oliwy. W podstawowej wersji składa się z trzech składników, a sekret niepowtarzalnego smaku tkwi w świeżości składników. Przekąskę tą można jednak przygotowywać na wiele sposobów i dodawać do niej czosnek, bazylię, anchois, tymianek, cytrynę.

Skąd wywodzi się tapenada?

Pasta ta wywodzi się z Prowansji, a nazwa tapenada oznacza kapary („tapene” to kapary). Na początku przyrządzano je w formie konserwowej w oliwie, occie lub soli. Z czasem zaczęto dodawać do nich również oliwki, anchois. Wszystkie składniki łączy się ze sobą za pomocą miksera lub moździerza.

Właściwości odżywcze tapenady

Tapenada jest źródłem roślinnych tłuszczy i wielu witamin i minerałów. Zawiera:

witaminę A



witaminę C

witaminę K

witaminę E

magnez

wapń

żelazo



witaminy z grupy B

antyoksydanty

Z dodatkiem anchois posiada również jod, który wspomaga pracę tarczycy i kwasy omega-3.

Tapenada wzmacnia serce

Przekąska ta jest bogata w nienasycone kwasy tłuszczowe, które wspomagają pracę układu krwionośnego, chronią przed chorobami sercowo-naczyniowymi. Obniżają poziom złego cholesterolu we krwi, zapobiegają miażdżycy, zawałowi serca.

Tapenada chroni przed nowotworami

Danie to ma działanie przeciwzapalne, jest bogate w przeciwutleniacze, które chronią przed działaniem wolnych rodników. Kapary zawierają dużo antyoksydantów, a oliwa z oliwek polifenole, dlatego tapenada polecana jest jako danie chroniące przed rozwojem nowotworów.

Tapenada odmładza!

Pasta ta zawiera witaminy C, E, K, które wzmacniają pracę organizmu i działają... odmładzająco! Witamina E nazywana jest witaminą młodości, ma działanie odtruwające, oczyszcza organizm z toksyn i wolnych rodników. To też witamina płodności, która poprawia jakość nasienia u mężczyzn.

Jak podawać tapenadę?

Pasta ta świetnie smakuje jako dodatek do pieczywa, np. do świeżego chleba czy bagietek, tostów, grzanek Można ją serwować w formie przystawki do wina, zastosować jako farsz do pieczarek czy minitortilli albo jako dodatek do zimnego bufetu np. na kolację.

Niektórzy przygotowują ją również z mięsem mielonym np. w formie nadziewanych kotletów albo lasagne. Dobrze smakuje też w towarzystwie jajka, sera feta czy pieczonego bakłażana. Można wykorzystać ją również jako... przyprawę do zupy.

Tak naprawdę sposób przygotowania tapenady można modyfikować w zależności od swoich kulinarnych upodobań. W podstawowej wersji powinna jednak zawierać czarne oliwki, karczochy i dobrą oliwę z oliwek.

Przepis na tapenadę

Składniki

200 g czarnych oliwek

2 łyżki stołowe kaparów

4 łyżki oliwy z oliwek (najlepiej dobrej jakości)

3 ząbki czosnku

1 łyżka świeżego tymianku

sól

pieprz

Przygotowanie

Czarne oliwki, kapary i oliwę z oliwek zblendować na gładką masę Czosnek przecisnąć przez praskę Dodać do pasty razem z tymiankiem Wymieszać, doprawić do smaku solą i pieprzem Gotowe!

Wskazówki

Opcjonalnie można dodać również 2 filety anchois, dzięki czemu podniesiemy walory zdrowotne tapenady. Anchois jest bogate w kwasy omega-3, które wspomagają wzrok, chronią przed chorobami oczu, poprawiają pracę mózgu. Zawiera również jod, wspomagający pracę tarczycy Dodając anchois, warto pamiętać również o soku z cytryny Jeśli nie mamy w domu wyciskarki do czosnku, możemy zetrzeć go na tarce o drobnych oczkach albo drobno pokroić Pastę warto przechowywać w lodówce

