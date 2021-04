Focaccia: Pyszna alternatywa dla zwykłej pizzy

Focaccia to włoski przysmak, rodzaj pieczywa, które stanowi podstawę pizzy. Focaccię jednak przyrządza się tam częściej i podaje z różnymi dodatkami, m.in. ziołami, rozmarynem, solą, sosem pomidorowym czy oliwą z oliwek. W Polsce focaccia serwowana jest na ciepło jako dodatek do różnych past, sosów czy hummusu.

Co to jest focaccia?

Focaccia to pieczywo, które przygotowuje się z dodatkiem drożdży. Od ciasta na pizzę różni się czasem przygotowywania – pizzę piecze się szybciej, a focaccia musi dłużej wyrosnąć. Do ciasta dodaje się też ulubione składniki, których nie ma w pizzy, m.in. sól morską czy zioła.

Jej przygotowanie w domu jest proste, wymaga jedynie odrobiny cierpliwości. Dobrze jest przygotować sobie zaczyn na ciasto wcześniej, np. po południu, a wieczorem focaccia będzie gotowa.

Jak zrobić to danie?

Kluczem do przygotowania focacci jest odpowiednia mąka. Najlepiej, gdy użyjemy do tego celu mąki o typie 00, przeznaczonej do pizzy. Jeśli nie mamy jej w domu i nie mamy czasu, by biec do sklepu, możemy wykorzystać zwykłą mąkę pszenną tortową.

Kolejną ważną rzeczą jest podgrzanie drożdży, ale w taki sposób, by ich nie sparzyć. W przeciwnym wypadku ciasto nie wyrośnie. I cierpliwość – ciasto musi dobrze wyrosnąć, a do tego jest potrzebny czas.

Z czym podawać focaccię?

Pieczywo to będzie świetnie smakowało z:

oliwą z oliwek

sosem czosnkowym

sosem tzatziki

oliwkami

tapenadą



sosem pomidorowym

hummusem

Przepis na focaccię

Składniki na zaczyn

25 g świeżych drożdży

60 g mąki pszennej (4 łyżki stołowe)

8 łyżek ciepłej wody lub mleka (ale nie gorącego)

5 g cukru (płaska łyżeczka)

Składniki na ciasto

zaczyn drożdżowy

300 g mąki

2 łyżki oliwy z oliwek

2 łyżki soli morskiej

0,5 szklanki ciepłej wody

garść świeżego rozmarynu lub innych ulubionych ziół

0,5 szklanki zielonych oliwek pokrojonych na pół

1/4 szklanki małych pomidorków koktajlowych

Przygotowanie

Zaczynamy od przygotowania zaczynu. Drożdże rozpuszczamy w ciepłej wodzie lub mleku z dodatkiem mąki i cukru. Podgrzewamy je tak, by ich nie sparzyć. Zaczyn przykrywamy ściereczką i odstawiamy do wyrośnięcia. Możemy go włożyć do piekarnika nastawionego na 30 stopni. Po 15 minutach zaczyn powinien mocno wyrosnąć Po wyrośnięciu zaczynu przygotowujemy ciasto. Łączymy ze sobą wszystkie składniki (mąkę, zaczyn, oliwę z oliwek, wodę) i wyrabiamy Dodajemy pozostałe składniki: sól, oliwę z oliwek i dalej wyrabiamy ciasto. Będzie ono miało konsystencję lejącą i przyklejającą się do rąk Gdy ciasto jest gotowe, przykrywamy je lnianą lub bawełnianą ściereczką i odstawiamy do wyrośnięcia na ok. 1 godzinę Przekładamy do formy o wymiarach 20x30 cm i rozciągamy na dnie blaszki Formę przykrywamy ściereczką i ponownie odstawiamy do wyrośnięcia na 20 minut Polewamy oliwą z oliwek, wkładamy pomidorki i oliwki Wstawiamy do nagrzanego piekarnika do temperatury 220 stopni. Pieczemy na środkowym poziomie 25 minut Podajemy ciepłe

Taka focaccia będzie świetnie smakowała z hummusem z ciecierzycy, sosem pomidorowym. Niektórzy jedzą ją też z pokruszonym serem feta. Smacznego!

