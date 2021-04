Pasta jajeczna: jak zrobić wiosenne kanapki? 3 przepisy

Pasta jajeczna to prosta pasta do chleba, którą przygotowuje się w kilkanaście minut. Można ją przyrządzać na wiele sposobów, dodając do niej ulubione dodatki: ogórka kiszonego, ogórka konserwowego, łososia wędzonego, rzodkiewkę czy szczypiorek.

To świetna alternatywa dla tradycyjnych kanapek z wędliną czy serem, która pozwala przemycić warzywa dzieciom. Warto ją robić szczególnie wiosną i latem, gdy mamy dostęp do świeżej zieleniny.

Wartości odżywcze pasty kanapkowej

Pasta jajeczna może zawierać wiele cennych dla organizmu składników i tylko od nas zależy ile ich będzie. W podstawowej wersji pasta jajeczna składa się z jajek, szczypiorku i odrobiny majonezu. I już wtedy jest źródłem cennych minerałów!

Jajka zawierają białko, kwasy tłuszczowe i lecytynę, która korzystnie działa na wzrok. Znajdują się w nich również witaminy z grupy B i magnez, które poprawiają pracę układu nerwowego, cynk wspierający odporność, fosfor, wapń, witamina E, niacyna.

Dodatek szczypiorku wzbogaca pastę o witaminy C, A, K i foliany. Działa przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo. Pomaga obniżyć cholesterol i wzmacnia wzrok.

Jak widać, już podstawowa pasta to źródło wielu cennych składników odżywczych. Jeśli wzbogacimy ją o wędzonego łososia, dostarczymy kwasów tłuszczowych Omega-3 i kwasu DHA. Jeśli dodamy rzodkiewkę, zjemy więcej potasu i wzmocnimy działanie bakteriobójcze.

Jak zrobić pastę?

Aby przygotować pastę jajeczną, trzeba ugotować jajka, ostudzić je i drobno pokroić albo rozdrobnić widelcem. Następnie dodać ulubione składniki, a całość połączyć za pomocą majonezu. I gotowe! Pastę jajeczną można przygotować wieczorem na kolację albo schować na noc do lodówki, by rano mieć gotowe, smaczne i sycące śniadanie.

Pasta jajeczna z serem i szczypiorkiem

Składniki

3 jajka

60 g żółtego sera

2 łyżki majonezu

0,5 pęczka szczypiorku

szczypta soli

szczypta pieprzu

Przygotowanie

Jajka gotujemy na twardo i odstawiamy do wystudzenia W tym czasie ścieramy na tarce żółty ser Drobno kroimy szczypiorek Jajka obieramy i siekamy w kostkę lub rozgniatamy widelcem Dodajemy ser, szczypiorek, sól, pieprz i majonez Całość mieszamy i posypujemy świeżym, zielonym szczypiorkiem

Pasta z wędzonym łososiem

Pasta jajeczna z łososiem to doskonały pomysł na pyszne kanapki albo na farsz do jajek. Takie jajka sprawdzą się nie tylko na wielkanocnym stole, ale również na inne okazje.

Składniki

4 jajka

pół paczki wędzonego łososia

pęczek kopru

2 łyżki majonezu

szczypta soli

szczypta pieprzu

Przygotowanie

Jajka gotujemy na twardo i odstawiamy do wystudzenia Łososia kroimy na drobne kawałki Koperek siekamy bardzo drobno Jajka obieramy i rozgniatamy widelcem. Łączymy z łososiem i koperkiem Dodajemy sól, pieprz i majonez

Farsz możemy przełożyć do miseczki zjeść z pieczywem albo wykorzystać jako nadzienie do jajek.

Pasta jajeczna z awokado

Składniki

3 jajka

1 awokado

1 łyżeczka z cytryny

2 łyżki majonezu

odrobinę natki pietruszki

Przygotowanie

Jajka ugotuj na twardo Awokado obierz ze skórki, drobno pokrój Skrop je sokiem z cytryny Obrane ze skorupki jajka posiekaj w drobną kostkę Pokrój natkę pietruszki Wszystkie składniki wymieszaj z majonezem Podawaj na świeżym pieczywie

Jajka z awokado to skarbnica kwasów tłuszczowych, źródło zdrowych tłuszczy. Warto taką pastę włączyć do diety dzieci – można podawać je już niemowlakom!

