To zdecydowanie najlepsze dania na świecie. Przedstawiamy wyjątkowo smaczny ranking

Geroge Bernard Shaw przekonywał, że „nie ma bardziej szczerej miłości niż miłość do jedzenia”. Ernest Hemingway podkreślał, że „pusty żołądek nie jest dobrym doradcą politycznym”. Oscar Wilde bez żenady mówił, że „po dobrym obiedzie można wybaczyć każdemu, nawet własnym bliskim”. Z kolei Anthelme Brillat-Savarin zapewniał, że „odkrycie nowego dania większym jest szczęściem dla ludzkości niż odkrycie nowej gwiazdy”. Sądząc po liczbie fantastycznych potraw, które na przestrzeni wieków pojawiły się na całym świecie - miał rację.

Najsmaczniejsze dania na świecie - ranking

Pandemia koronawirusa znacznie ograniczyła możliwości podróżowania i poznawania lokalnych smaków z najbardziej odległych zakątków naszego globu. W oczekiwaniu na ponowną możliwość swobodnego przekraczania granic i rozkoszowania się wyjątkowymi daniami, możemy wybrać się w wirtualną, kulinarną podróż. CNN przygotowało zestawienie najsmaczniejszych potraw, jakie kiedykolwiek stworzono. Niestety, w pierwszej dziesiątce nie znajdziemy żadnego przysmaku z Polski - dopiero na 15. pozycji znalazły się uwielbiane przez wielu pierogi.

Na czołowych miejscach w rankingu znajdziemy zarówno dania tak popularne jak pizza neapolitańska czy hamburgery, jak i zdecydowanie mniej znane i bardziej skomplikowane np. pochodzące z Malezji penang assam laksa czy tradycyjnie przygotowywany w Gabonie kurczak muamba. Być może to zestawienie zainspiruje was do samodzielnego stworzenia we własnej kuchni jednego z najlepszych dań na świecie!

10. Kurczak muamba - Gabon



9. Lody - cały świat

Lody kocha każdy. Bez względu na wiek i miejsce zamieszkania. Sorbety czy na tłustej śmietance, mleczne czy owocowe. Większość z nas jest w stanie pochłonąć je w ogromnych ilościach. Współczesne lody stworzył renesansowy kucharz Bernardo Buontalenti, mrożąc kogel-mogel z mlekiem. I powinniśmy być mu naprawdę wdzięczni, bo świat bez lodów byłby znacznie bardziej smutny!



8. Zupa Tom yam - Tajlandia



Przez wielu potrawa ta jest uważana za jedną z najlepszych rzeczy, jakie Tajlandia dała światu. Zupa łączy w sobie kilka smaków. Jest naraz pikantna, słodka, kwaśna i słona. Bazą Tom Yum jest pasta o tej samej nazwie z dodatkiem chili i trawy cytrynowej oraz limonki kafir. Charakterystycznego smaku bulionowi nadaje mleko kokosowe lub śmietany. Zwykle Tom yam podaje się krewetkami lub kurczakiem.



7. Penang assam laksa - Malezja

Ugotowana makrela w płatkach, tamaryndowiec, chili, mięta, trawa cytrynowa, cebula, ananas - brzmi nieźle? Pikantno-kwaśny rosół rybny z makaronem podbił kubki smakowe nie tylko w Malezji, ale i poza jej granicami.





6. Hamburger - Niemcy

To danie po prostu musiało się znaleźć w zestawieniu. Nie można bowiem przejść obojętnie obok potrawy, na którą tylko w jednej sieci restauracji ludzie wydają 20 miliardów dolarów rocznie. Obecnie oprócz klasycznego połączenia bułki, sałaty, sera i mięsa możemy znaleźć coraz bardziej wymyślne kombinacje. A zarówno wielkie sieci, jak i mniejsze burgerownie coraz chętniej zamieniają wołowego kotleta na roślinne odpowiedniki. Z korzyścią zarówno dla środowiska, jak i naszego zdrowia.





5. Kaczka po pekińsku - Chiny



To z pewnością jedna z najbardziej charakterystycznych potraw kuchni chińskiej. Przygotowywano ją już w XIII wieku. Najważniejszym elementem kaczki po pekińsku jest chrupiąca skórka - tuszę kaczki marynuje się dokładnie w czosnku i imbirze, następnie glazuruje m.in. miodem, sosem sojowym i ostrygowym, naciera przyprawami i dopiero wkłada do piekarnika. Według tradycyjnego chińskiego przepisu jest podawana w trzech etapach.



4. Sushi - Japonia



3. Praliny czekoladowe - Meksyk

Amerykańska satyryk Sandra Boynton mówiła, największe tragedie napisali Grek Sofokles i Anglik Szekspir - żaden z nich nie znał czekolady. Dodała, że z badań wynika, iż spośród 10 osób 14 uwielbia czekoladę. Nigella Lawson przyznała, że w życiu pada wiele pytań, na które czekolada przynosi odpowiedź. Powinniśmy być naprawdę wdzięczni Majom. No i oczywiście Kolumbowi, dzięki któremu nasiona kakaowca w ogóle trafiły do Europy.





2. Pizza neapolitańska - Włochy

Pizza neapolitańska jest przygotowywana według ściśle określonej receptury. Należy używać do niej tylko pomidorów San Marzano i tradycyjnej mozarelli fior di latte. Grubość ciasta nie może przekraczać 3 mm a aromatyczny placek nie może być pieczony dłużej niż 60-90 sekund w temperaturze powyżej 430 stopni. Charakteryzuje się ona pulchnymi brzegami. Przestrzegania tych zasad pilnuje Stowarzyszenie Prawdziwej Pizzy Neapolitańskiej. I uprzedzamy: nie można dodawać do niej ananasa.



1. Massaman curry - Tajlandia

Główne składniki massaman curry to kurczak, cebula, ziemniaki, mleko kokosowe i oczywiście pasta massaman curry, która łączy w sobie przyprawy takie jak gałka muszkatołowa, liście laurowe, cynamon, kminek, anyż, goździki i kardamon. Przyprawiana jest chilli, sosem rybnym, białym pieprzem, cukrem i anyżem. Dzięki temu danie to jest jednocześnie pikantne, słodkie z mocno wyczuwalną nutą kokosa.

