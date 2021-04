Czy można jeść surowe brokuły? Ma to swoje wady i zalety

Brokuł najczęściej jest wykorzystywany jako dodatek do dań, a to warzywo jest bogate w przeciwutleniacze, witaminę C, błonnik, a także sulforafan (występuje we wszystkich kapustowatych). Choć nazwa sulforafan brzmi "groźnie", to naturalny związek występujący w roślinach, którego walory zdrowotne wielokrotnie opisywano: są badania wskazując jego wpływ na poprawę ochrony organizmu przed chorobami serca, rakiem czy cukrzycą.

Walory brokułów

Jak w przypadku innych warzyw, brokuły można gotować, także na parze, ale też podsmażać lub piec. Oczywiście, można też zjadać brokuły na surowo: zarówno kwiat brokułu, jak i jego łodyga, są jadalne nawet bez obróbki. Należy jednak zaznaczyć, że surowe łodygi brokułu mogą być trudne do przeżucia, dlatego warto ciąć je na mniejsze kawałki.

Takiego surowego brokułu można wymieszać z sałatką, dodać do makaronu czy ryżu, ale też np. maczać w hummusie czy sosie.

Serwis healthline.com stworzył porównanie wad i zalet spożywania surowego brokułu w porównaniu do innych form przygotowania tego warzywa.

Brokuły zawierają dużo witaminy C, ale jeśli je ugotujemy czy usmażymy, osłabimy walory tych warzyw. Według badań gotowanie brokułów powodowało spadek zawartości witaminy C o 33 proc., a smażenie aż o 38 proc. W porównaniu do tych sposobów przygotowania brokułu najlepiej wypada gotowanie go na parze – wtedy traci on najmniej witaminy C.

Jedzenie surowego brokułu sprawi też, że organizm łatwiej niż w przypadku gotowanego warzywa wchłonie wcześniej wspomniany sulforafan. Z kolei gotowany brokuł będzie miał więcej przeciwutleniaczy.

Wady jedzenia brokułów

Nie jest tak, że brokuły mają same zalety. Te warzywa, zarówno surowe, jak i gotowane itd., mogą powodować problemy trawienne, a także gazy lub wzdęcia. Jednocześnie wcześniej ugotowane brokuły mogą być łatwiejsze do przetrawienia.

Ze względu na różne walory surowego i obrobionego brokułu, nie ma jednej rekomendacji dla tego warzywa. Warto włączyć brokuły do diety, zarówno surowe, jak i te ugotowane na parze itd.

