Najbardziej przyjazne i nieprzyjazne środowisku produkty spożywcze. Ranking

Przy półkach sklepowych dokonujemy wyborów dotyczących pokarmów, które później spożywamy. Konsumenckie decyzje są podejmowane z różnych względów, a wpływ na nie ma m.in. dostępność, upodobania smakowe oraz cena.

Ranking produktów spożywczych

Na podstawie badań, które zostały opublikowane w czasopiśmie „Science” dziennikarze portalu realsimple.com przedstawili zestaw produktów, które są najbardziej przyjazne i nieprzyjazne środowisku. Przy tworzeniu rankingu brano pod uwagę ilość wyemitowanych gazów cieplarnianych w całym procesie powstawania danego produktu, w tym m.in. wytworzonych w czasie przetwarzania „surowego” produktu na gotowy do sprzedaży oraz podczas jego transportu.