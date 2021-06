Wekowanie słoików pozwoli zapobiegnąć zepsuciu żywności. Jak robić to poprawnie?

Wekowanie słoików, czyli inaczej pasteryzowanie, to metoda, która pozwala zachować domowym przetworom dłuższy termin ważności. Poprawia również walory zdrowotne, ponieważ wysoka temperatura niszczy bakterie i drobnoustroje, które odpowiadają za psucie żywności.

Czym jest pasteryzowanie?

Pasteryzowanie to proces obróbki żywności w wysokiej temperaturze, który ma wiele zalet. Najczęściej pasteryzuje się słoiki z domowymi przetworami: kompotami, dżemami, marmoladą, ogórkami, paprykami. Wekowanie można wykorzystać także przy stworzeniu zapasów na zimę.

Na czym polega wekowanie?

Wekowanie to poddawanie słoików z przetworami działaniu wysokiej temperatury. Pasteryzować żywność można na dwa sposoby: w kąpieli wodnej w garnku lub w piekarniku. Jeśli decydujemy się na włożenie słoików do garnka, powinniśmy zadbać o to, by woda miała od 70 do 100 stopni Celsjusza. Przetwory powinny gotować się kilkanaście minut. Każdy z tych sposobów ma swoich zwolenników, jak i przeciwników.

Zalety wekowania

Pasteryzowanie żywności pozwala:

poprawić jej wartości odżywcze, zachowując część witamin i mikroelementów

zachować smak i zapach produktów (np. owoców lata takich jak truskawki czy jagody)

przedłużyć datę ważności przetworów

zniszczyć bakterie, które mogłyby spowodować zepsucie żywności

Wady wekowania

Pasteryzowanie ma też jednak kilka wad. Przede wszystkim częściowo niszczy wartości odżywcze żywności – o ile witaminy zostają zachowane (ale nie wszystkie), składniki mineralne już niekoniecznie. Jeśli w żywności znalazły się jakieś wirusy, one również przetrwają wekowanie.

Mimo wszystko warto wekować żywność, by w sezonie zimowym móc cieszyć się smakiem wakacyjnych owoców i warzyw.

Co możemy zamknąć w słoikach?

W słoikach można pasteryzować kompoty, dżemy, powidła, konfitury, sałatki warzywne. Dzięki temu mamy pewność, że w zimę będziemy spożywać zdrowe produkty, których znamy źródło pochodzenia. Pomoże to wzbogacić naszą dietę w witaminy, których zimą w żywności spożywamy zdecydowanie mniej.

Poleca się:

truskawki



maliny

gruszki

śliwki

jagody

borówki

kompoty

ogórki

dynię



paprykę

cukinię

Gotowanie słoików

Pasteryzacja słoików polega na:

Dokładnym wymyciu słoików i nakrętek Przelaniu ich najpierw wrzącą, a następnie zimną wodą (możemy też wstawić je do nagrzanego piekarnika na około kwadrans) Włożeniu do środka przetworów Porządnym zakręceniu nakrętek Włożeniu słoików do garnka z gorącą wodą Słoiki nie powinny się ze sobą stykać. Dobrą metodą jest obwiązanie każdego słoika ściereczką Po maksymalnie 30 minutach słoiki wyjmujemy z garnka i stawiamy do góry dnem Gdy wystygną, chowamy je w chłodne miejsce

Pieczenie w piekarniku

Pasteryzowanie można przeprowadzić również w piekarniku. Aby to zrobić, wystarczy:

Ustawić słoiki w piekarniku tak, by nie stykały się ze sobą Piekarnik powinien być zimny, nie nagrzewamy go wcześniej Słoiki nie powinny być zbyt mocno zakręcone Piekarnik nastawiamy na 120-130 stopni Celsjusza Słoiki wekujemy w ten sposób około 15 minut Po 15 minutach wyłączamy piekarnik, ale pozostawiamy w środku słoje Kiedy temperatura w piekarniku się zmniejszy, wyjmujemy nasze przetwory i mocno dokręcamy nakrętki Słoiki ustawiamy dnem do góry i czekamy aż ostygną Wystudzone słoiki stawiamy w chłodnym miejscu

