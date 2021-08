5 produktów, w których jest więcej wapnia niż w mleku. Będziecie zaskoczeni!

Nie tylko nie samym chlebem, ale i nie samym... mlekiem człowiek żyje. Od lat panuje przekonanie, że pod względem zawartości wapnia krowie mleko bije na głowę inne pokarmy. Okazuje się jednak, że to nie do końca prawda. Niektóre rośliny także mają sporo tego pierwiastka, a czasem nawet mogą być równie lub nawet bardziej wartościowe jeśli chodzi o ilość wapnia.

Ile wapnia należy spożywać w ciągu dnia? Normy dobowe

Dzienne zapotrzebowanie na wapń zależy od naszego wieku i płci. Dorosła osoba powinna spożywać około 1000 mg wapnia na dobę. Więcej potrzebują młodzi ludzie w okresie dorastania – norma dla dzieci i młodzieży wynosi od 800 do 1200 mg wapnia dziennie. Jeszcze więcej powinny spożywać kobiety w ciąży i matki karmiące piersią, a także panie w okresie menopauzy oraz seniorzy – około 1500 mg.

Statystyczny Polak w ciągu dnia je zaś nie więcej niż 400 mg wapnia. Niedobory tego składnika może nasilać m.in. nadużywanie alkoholu, czy nadmierne picie kawy lub herbaty. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że w przeciętnej szklance mleka jest zaś około 120 mg wapnia. W jakich pokarmach może być go jeszcze więcej? Oto krótka lista.

W jakich produktach może być więcej wapnia niż w szklance mleka?

Szpinak



Garść świeżych liści szpinaku (200 g) może zawierać nawet 180 mg wapnia – więcej niż w szklance mleka, w której jest zwykle około 120 mg tego składnika.



Tofu



100 g tofu ma 350 mg wapnia – niespełna 3 razy więcej niż w jednej szklance mleka.



Migdały lub roślinne mleko



100 g migdałów zawiera 139 mg wapnia (nieco więcej niż w 1 szklance krowiego mleka).

Jeśli do zrobienia jednego litra mleka migdałowego używamy około 150 g migdałów, to w jednej szklance mleka migdałowego (250 ml) znajdzie się w przybliżeniu 50 mg wapnia.



Sardynki



100 g sardynek to 382 mg wapnia – ponad trzykrotnie więcej niż w szklance krowiego mleka.



Sok pomarańczowy



Szklanka soku z pomarańczy zawiera około 300 mg wapnia (a jeśli sięgamy po napój dodatkowo wzbogacony o ten składnik, może go być jeszcze więcej).

Jeden świeży owoc pomarańczy zawiera zaś około 50-60 mg wapnia.

