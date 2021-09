Jak się pozbyć nadmiaru tłuszczu trzewnego? Wystarczy codziennie jeść... awokado!

Najnowsze wyniki badań na ten temat specjaliści z University of Illinois przedstawili na łamach „Journal of Nutrition”.

Badacze zaprosili do udziału w eksperymencie 105 osób z nadwagą lub otyłością. Uczestnicy przez 12 tygodni spożywali taką samą ilość kalorii, ale połowa grupy miała codziennie spożywać jedno awokado. Najlepsze rezultaty udało się zyskać u kobiet, u których włączenie do diety tego składnika doprowadziło do wyraźnego obniżenia tzw. tłuszczu trzewnego.

Tłuszcz ten naturalnie pokrywa narządy wewnętrzne, ale w nadmiarze może być bardzo niebezpieczny dla zdrowia, a u pań dodatkowo zwiększa ryzyko cukrzycy.

Jedno awokado dziennie – prosty sposób na pozbycie się szkodliwego tłuszczu u kobiet

„W jamie brzusznej istnieją dwa rodzaje tłuszczu: tłuszcz, który gromadzi się tuż pod skórą, zwany tłuszczem podskórnym, oraz tłuszcz trzewny, który gromadzi się głębiej w jamie brzusznej i otacza narządy wewnętrzne. Osoby, które mają więcej tłuszczu trzewnego, są bardziej narażone na rozwój cukrzycy. Byliśmy więc zainteresowani ustaleniem, czy stosunek tłuszczu podskórnego do trzewnego zmienił się wraz ze spożyciem awokado” – tłumaczy prof. Neiman Khan z University of Illinois.

„Choć codzienne spożywanie awokado nie zmieniło tolerancji glukozy, to jednak dowiedzieliśmy się, że dzięki włączeniu tego składnika do diety można korzystnie wpłynąć na sposób, w jaki ludzie przechowują tkankę tłuszczową – zwłaszcza w przypadku kobiet” – zapewnia prof. Khan.

Dlaczego kobiety powinny codziennie jeść jedno awokado?

Naukowcy nie ukrywają, że mają nadzieję na przeprowadzenie dalszych badań, które wyjaśnią przyczynę różnic, jakie zachodzą w tej kwestii pomiędzy różnymi płciami.

„Nasze badania nie tylko rzucają cenne światło na korzyści płynące z codziennego spożycia awokado w odniesieniu do różnych rodzajów dystrybucji tłuszczu wśród płci, ale dają nam podstawę do prowadzenia dalszych prac, aby zrozumieć pełny wpływ awokado na tkankę tłuszczową i zdrowie” – dodał współautor nowej publikacji na ten temat – prof. Richard Mackenzie z Uniwersytu Roehampton w Londynie, który poświęcił się badaniom nad metabolizmem.

Jego zdaniem nowe odkrycie daje jaśniejszy obraz tego, jakie korzyści można osiągnąć dzięki włączeniu awokado do codziennej diety kobiet i ułatwia ochronę przed odkładaniem się u nich tłuszczu trzewnego oraz zmniejsza związane z tym potencjalne zagrożenie rozwojem cukrzycy.

