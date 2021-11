Chcesz skutecznie schudnąć? Koniecznie włącz wodę kokosową do jadłospisu!

Woda kokosowa, jak sama nazwa wskazuje aż w 95 proc. składa się z wody. Napój ten jest uzyskiwany z niedojrzałych, zielonych kokosów. W środku takiego orzecha może się znajdować nawet 750 ml płynu. Woda kokosowa jest często mylona z mlekiem kokosowym, które powstaje poprzez dodanie do wody miąższu z kokosa.

Woda kokosowa – składniki odżywcze

Jak się okazuje, woda kokosowa ma skład zbliżony do ludzkiego osocza, dlatego jest tak dobrze wchłaniana przez nasz organizm i idealnie go nawadnia. Napój ten dostarcza naszemu organizmowi wiele minerałów m.in. wapń, magnez, sód oraz potas, a także witaminę C, witaminy z grupy B (B1, B2, B3, B5 i B6).

Woda kokosowa – czy pomaga w odchudzaniu?

Jeśli chcemy pozbyć się zbędnych kilogramów, zdecydowanie powinniśmy włączyć wodę kokosową do swojego jadłospisu. Napój ten bowiem zawiera dużo błonnika i przyspiesza metabolizm. Ma także znacznie więcej minerałów, niż jakikolwiek sok owocowy czy nawet zwykła woda.

Woda kokosowa zawiera bardzo mało cukru i jest niskokaloryczna W 100 g płynu znajdziemy zaledwie 18 kalorii, a także około 3,71 g węglowodanów, 0,72 g białka, 0,2 g tłuszczu oraz w przybliżeniu 1 gram błonnika.

Woda kokosowa – właściwości

Według dietetyków wodę kokosową można pić przez cały dzień, jednak najwięcej korzyści naszemu organizmowi przyniesie spożywanie jej na czczo w godzinach porannych. Najlepiej wypijać jedną szklankę dziennie. Chyba, że jesteśmy sportowcami. U osób, które dużo trenują, a co za tym idzie tracą wiele elektrolitów, sugeruje się właśnie picie wody kokosowej, która jest najlepszym naturalnym izotonikiem. Potrafi ona nawodnić ludzki organizm nawet dziesięciokrotnie lepiej niż napoje izotoniczne czy soki. Picie wody kokosowej odradza się jedynie kobietom w I trymestrze ciąży.

Woda kokosowa może nie tylko przyspieszyć odchudzanie i doskonale nawodnić nasz organizm, ale również zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia zawału oraz udaru i miażdżycy. Wspomaga także pracę nerek oraz reguluje ciśnienie krwi. Z badań wynika, że ma również właściwości przeciwzapalne i antyoksydacyjne, co wpływa pozytywnie na zmniejszanie tempa starzenia się komórek organizmu.

