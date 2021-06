Woda kokosowa nawadnia 10 razy lepiej niż zwykła woda. 7 powodów, dla których warto ją pić (nie tylko) w upały

62-letnia Madonna jeszcze przed pandemią COVID-19 wykorzystała niszę na rynku zdrowej żywności i postanowiła zbić kokosy na... wodzie kokosowej inwestując miliony dolarów w koncern zajmujący się rozlewaniem jej do szklanych butelek. Dzięki jednemu z odkryć naukowych, które ogłoszono kilka lat temu, udało się wypromować wodę kokosową jako naturalny kosmetyk w płynie, a na rynku pojawiło się coraz więcej produktów na bazie tego składnika.

Potwierdzono, że woda pochodząca z wnętrza orzechów kokosowych zawiera m.in. kinetynę, która może przeciwdziałać procesom starzenia się organizmu. Ma też zbawienny wpływ na nasze zdrowie i może zapobiegać wielu chorobom. Czemu zawdzięczamy taki niezwykły skład tego płynu?

Woda kokosowa – eliksir młodości. Jak powstaje?

Warto wyjaśnić, że zanim w orzechach kokosowych zgromadzi się charakterystyczna ciecz, wiszą one swobodnie na palmie przez co najmniej pół roku (od 5 do 7 miesięcy). W tym czasie dochodzi do wielokrotnej filtracji wody gromadzonej przez drzewo, a płyn, który zaczyna się zbierać w orzechach, zaczyna być zasobny w wiele niezwykle wartościowych witamin i minerałów.

Na dodatek jest sterylnie czysta, a pod wieloma względami jest zbliżona do osocza ludzkiej krwi, dlatego nierzadko wykorzystywano ją w warunkach polowych do transfuzji.

Lista jej zalet jest naprawdę bardzo długa, dlatego wybraliśmy kilka ciekawostek, z których nie każdy zdaje sobie sprawę. Oto dlaczego warto sięgać po wodę kokosową, która nie tylko gasi pragnienie, ale także ma sporo innych cennych właściwości.

7 mało znanych walorów zdrowotnych wody kokosowej