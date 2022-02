Jedz warzywa – poczujesz się szczęśliwszy! Warzywna dieta poprawia samopoczucie

Dorośli, którzy jedzą co najmniej trzy porcje warzyw dziennie, osiągają lepsze wyniki w subiektywnej skali szczęścia – donoszą badania opublikowane w Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.

Naukowcy wykorzystali w badaniu Subiektywną Skalę Szczęścia, w której 75. uczestników badań, na podstawie pytań określało swój poziom szczęścia. Przez 8 tygodni otrzymywali wybór świeżych lub mrożonych warzyw, które mieli spożywać w ilościach zalecanych przez dietetyków, dwa lub cztery razy dziennie. Uczestnicy mieli 30 warzyw do wyboru w diecie. Zalecono im aby codziennie wybierali zarówno zielone, jak i czerwone i pomarańczowe warzywa. Jaki związek ma jedzenie warzyw z odczuwaniem szczęścia? Jak wynika z badań, warzywa zawierają mikroelementy, takie jak, magnez, kwas foliowy i żelazo mające kluczowe znaczenie dla optymalnego funkcjonowania naszego umysłu. Zawierają też przeciwutleniacze, które chronią organizm przed stresem oksydacyjnym, który jest związany z depresją i lękiem. Witamina C i kwas foliowy Autorzy badania wskazują na znaczącą rolę witaminy C, a także witamin z grupy B, które są niezbędne do produkcji serotoniny i dopaminy będących "stabilizatorami" nastroju. Podobną rolę spełnia kwas foliowy, który znajdziemy w ciemnozielonych warzywach liściastych. Błonnik Jedząc warzywa, dostarczamy swojemu organizmowi błonnik pokarmowy, który może pomóc w obniżeniu stanu zapalnego, co może wpływać na zmniejszać objawów depresyjnych – twierdzą autorzy badania. Owoce Pod kątem wpływu na samopoczucie naukowcy zamierzają przebadać również owoce. Wskazują, że owoce, choć mają wyższą zawartość cukru niż warzywa, są również bardzo bogate w korzystne składniki odżywcze, przeciwutleniacze i błonnik. Dobrą zasadą jest więc trzymanie się 75 proc. warzyw i 25 proc owoców w codziennej diecie. Czytaj też:

Pięć soków, które pomogą dłużej zachować młodość. Wśród nich jest sok z buraków