Pamiętaj o odpowiednim nawodnieniu podczas letnich treningów! Sprawdź, najnowsze zalecenia eksperta

Podczas letnich treningów intensywniej wydzielamy pot, co zdecydowanie zwiększa nasze dzienne zapotrzebowanie na płyny. Dostarczanie wody do organizmu jest wtedy szczególnie ważne. To ona reguluje temperaturę ciała, usuwa toksyny, przenosi składniki odżywcze i tlen do komórek. Niedobór wody w organizmie może mieć katastrofalne skutki. Warto więc zadbać o odpowiednie nawodnienie organizmu, by cieszyć się dobrym zdrowiem i samopoczuciem – doradza dietetyk.

Ile wody dziennie powinny wypić osoby, które uprawiają sport?

To ile wody wypijemy w ciągu dnia, zależy od indywidualnych potrzeb – wskazuje dietetyk. Wystarczająca ilość to ok. 1,5 –2 litry dziennie. Jeśli nie zauważymy niepokojących objawów jak ból głowy, silne pragnienie, rozdrażnienie czy spadek koncentracji, oznacza, że pijemy wystarczająco dużo wody. Najlepszym wskaźnikiem jest kolor moczu – dopóki jest jasny, oznacza to, że jesteśmy dobrze nawodnieni. Gdy staje się ciemny, to sygnał, że pijemy za mało wody.

„Musisz upewnić się, że kiedy dużo się pocisz, zastępujesz utracone składniki odżywcze. Weź więc butelkę z wodą i popijaj ją przez cały dzień. Jeśli wykonujesz dłuższy trening na świeżym powietrzu, musisz uzupełnić elektrolity, aby zastąpić to, co zostało utracone przez pot” – wskazuje Kristen Chang, dietetyk fitness.

Objawy odwodnienia organizmu

O odwodnieniu organizmu mówimy, gdy dojdzie do znacznej utraty wody lub elektrolitów np. w wyniku wymiotów, biegunki, pocenia się, ale także wtedy, gdy nie przyjmujemy wystarczającej ilości płynów. Do objawów odwodnienia należą:

wzmożone pragnienie,



rzadsze oddawanie moczu,



mocz o ciemnym zabarwieniu,



problemy z koncentracją,



zaburzenia świadomości,



zmęczenie,



senność,



utrata jędrności skóry,



ból głowy.

Jeśli ćwiczysz, zadbaj o produkty w diecie, które zapobiegają odwodnieniu

Odpowiednie nawodnienie organizmu zapewnia zdrowie i dobre samopoczucie. W letnie dni dietetycy polecają zwłaszcza spożywanie zup, koktajli oraz warzyw i świeżych owoców. Te, dodatkowo są niskokaloryczne, więc można zjeść ich więcej. Szczególnie polecane są:

melon,

arbuz,

jabłko,

jagody,

ananas

papryka,

pomidory,

seler.

Zjedz posiłek po treningu

Dietetyk przypomina, żeby w celu uzupełnienia energii po treningu zjeść przekąskę lub posiłek zawierający łatwo przyswajalne węglowodany i białko.

„To szczególnie ważne w letnim upale, bo wiele osób kończy treningi i po prostu nie odczuwa głodu. Jednak niezależnie od tego czy odczuwasz głód, czy nie powinieneś dostarczyć organizmowi składniki odżywcze do regeneracji. Polecam zwłaszcza płynne produkty, takie jak mleko, sok lub koktajle” – doradza Kristen Chang, dietetyk fitness.

