Uważaj na te produkty! Ta pozornie zdrowa żywność może powodować nadciśnienie

Z przeglądu badań opublikowanych w American Journal of Clinical Nutrition, obejmujących ponad 11 tys. opracowań wynika, że jedną z istotnych przyczyn wysokiego ciśnienia krwi jest jedzenie słodkich produktów. Zdaniem naukowców należy więc ograniczyć spożycie produktów zawierających cukier.

Płatki śniadaniowe

Okazuje się, że płatki śniadaniowe to nie jest dobry wybór na zdrowe śniadanie. Pakowane płatki zawierają cukier, z czego wiele osób nie zdaje sobie sprawy. Są więc kaloryczne, a ponadto nie posiadają prawie żadnych wartości odżywczych. Codzienne jedzenie tego typu produktów może nawet, zdaniem dietetyków, doprowadzić do cukrzycy. Nie uratuje cię nawet wybór płatków zbożowych o niskiej zawartości cukru – przestrzegają. Te również mogą podnosić poziom cukru we krwi, ponieważ składają się głównie z rafinowanych węglowodanów. Problem stanowi również to, że większość ludzi spożywa od dwóch do czterech razy więcej niż zalecana wielkość porcji.

Kanapka z awokado

Awokado jest cennym źródłem potasu i pomaga walczyć z nadciśnieniem. W 100 g awokado jest około 485 mg potasu – o ponad 100 mg więcej niż w przypadku bananów, które uznawane są za bardzo bogate w ten składnik. Owoc ten nie tylko korzystnie wpływa na układ nerwowy, ale także przyczynia się do obniżenia ciśnienia krwi. Kanapka z pastą z awokado na śniadanie, to zdaniem dietetyków doskonały pomysł.



Owsianka

Nie należy jej mylić z przetworzonymi słodkimi płatkami śniadaniowymi. Owsianka zaliczana do jednych z najzdrowszych śniadań, a jej częste spożywanie przynosi wiele korzyści dla zdrowia. Dostarcza cenne dla zdrowia witaminy i minerały, m.in. witaminy z grupy B, potas, wapń, magnez i żelazo. Duża ilość błonnika i białka zawartego w płatkach owsianych sprawia, że po zjedzeniu owsianki czujesz się pełny. Wspiera więc odchudzanie.





Jajka

Jaja są źródłem białka, witamin i mikroelementów. To witaminy A, D, E, K oraz witaminy z grupy B, a także żelazo, wapń, fosfor, potas, sód, miedź, cynk i selen. Choć jajko nie jest niskokaloryczne, to tłuszcze, jakie zawiera są wartościowymi dla organizmu kwasami tłuszczowymi z grupy Omega 3 i 6. Badania wskazują, że dieta bogata w proteiny z jajek zwiększa uczucie sytości, co w efekcie prowadzi do skutecznej utraty wagi.



Unikaj przetworzonych słodyczy



Oprócz płatków śniadaniowych do naszego menu śniadaniowego trafia też kilka innych słodkich produktów. Dietetycy wskazują, żeby unikać przetworzonych słodyczy: pakowanych słodyczy, dżemów, herbatniki, bułek i ciasta.Czytaj też:

