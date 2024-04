Ten problem może dotyczyć ponad 90 procent Polaków. Poznaj objawy i sprawdź, czy nie dotyczy też ciebie

Szacuje się, że przeszło 90 procent mieszkańców naszego kraju może mieć niedobory witaminy D. To bardzo niebezpieczne, bowiem witamina ta odgrywa ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Wpływa na układ kostny. Uczestniczy w regulowaniu poziomu glukozy we krwi. Usprawnia metabolizm i odpowiada za właściwy przebieg wielu przemian metabolicznych. Gdy zaczyna jej brakować, pojawia się wiele różnych dolegliwości. Zobacz, na jakie objawy warto zwrócić szczególną uwagę.

Jak objawia się niedobór witaminy D i czym skutkuje?

Objawy niedoboru witaminy D są bardzo różne i dość niespecyficzne. Dlatego łatwo można je zlekceważyć i złożyć na karb przepracowania. Do symptomów deficytu zalicza się dolegliwości takie jak na przykład:

zmęczenie,

osłabienie,

zaburzenia snu,

wzmożone wypadanie włosów,

wahania nastrojów,

spadek libido,

bóle głowy, mięśni, kości i stawów,

przybieranie na wadze,

ciągłe uczucie zimna,

zaburzenia widzenia,

problemy gastryczne (wzdęcia, biegunki, zaparcia etc.),

nadmierne pocenie się,

choroby stomatologiczne (głównie w obrębie przyzębia i dziąseł).

Przedłużający się niedobór witaminy D może doprowadzić do rozwoju wielu różnych schorzeń, między innymi osteoporozy, depresji, nadciśnienia tętniczego, zawału, udaru czy otyłości. Zwiększa też ryzyko wystąpienia cukrzycy typu drugiego oraz chorób nowotworowych i prowadzi do poważnych zaburzeń w pracy całego organizmu. Osłabia odporność, przez co człowiek staje się podatny na działanie grzybów, bakterii i wirusów. Najbardziej narażone na niedobór witaminy D są dzieci oraz osoby starsze (powyżej 65 roku życia).

Źródła witaminy D

Witamina D jest syntezowana głównie przez skórę pod wpływem działania promieni słonecznych. Pewne ilości tego związku można dostarczyć do organizmu razem z pożywieniem. Zawierają go produkty spożywcze, takie jak na przykład ryby morskie, jajka, mleko, wątróbka czy oleje roślinne. Nie są one jednak wystarczające i pokrywają jedynie niewielką część dziennego zapotrzebowania (około 10 procent). Dlatego specjaliści zalecają suplementację witaminy D, zwłaszcza w okresie zimowym i wiosennym, gdy pogoda nie sprzyja jej wytwarzaniu w naturalny sposób.

Ile witaminy D dziennie potrzebuje organizm?

U osób dorosłych między 18 a 65 rokiem życia zapotrzebowanie na witaminę D kształtuje się na poziomie 800-2000 IU na dobę, w zależności od masy ciała, a także ekspozycji na działanie promieni słonecznych. Nie należy decydować o suplementacji witaminy D na własną rękę. Zawsze warto skonsultować się z lekarzem. Trzeba pamiętać, że nie tylko niedobór, ale również nadmiar tego związku bywa groźny. Przedawkowanie witaminy D może prowadzić między innymi do zwapnienia naczyń krwionośnych i zaburzeń rytmu serca.

Czytaj też:

Wypadanie włosów jest wołaniem organizmu o pomoc. To mało znany objaw groźnej i częstej chorobyCzytaj też:

Na skórze można zauważyć objawy groźnego nowotworu. Liczba zachorowań rośnie lawinowo