Szok termiczny, krwotok z nosa, a nawet zawał serca. Te napoje są groźne w upał

Podczas upałów wiele osób, chcąc się ochłodzić, sięga po mocno schłodzone napoje z dużą ilością kostek lodu. Okazuje się, że wypicie lodowatego napoju w pełnym słońcu, może być niebezpieczne dla zdrowia. Lodowate napoje wcale nie chłodzą organizmu. W organizmie rozpoczynają się natomiast procesy, które mają na celu nas ogrzać. Specjaliści doradzają, że lepiej sięgnąć po ciepłą herbatę niż colę z kostkami lodu.

Szok termiczny

Wypicie zbyt zimnego napoju w upał może doprowadzić do szoku termicznego. Pierwszym sygnałem, że w organizmie zaczyna się dziać coś niepokojącego, jest kłujący ból zatok, nieprzyjemne uczucie w żołądku i gęsia skórka. Jeśli zignorujesz te sygnały ostrzegawcze, może dojść do krwotoku z nosa, zwężenia naczyń krwionośnych, a nawet do zaburzeń rytmu serca, co w konsekwencji może prowadzić do zawału i śmierci – ostrzegają lekarze.

Alkohol

Gdy temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza, picie alkoholu nie jest dobrym wyborem. Na ryzyko wystąpienia udaru i zawału serca są narażone zwłaszcza osoby choroby z niewydolnym układem krążenia oraz otyłe. Lekarze wskazują, że szczególnie niebezpieczne jest picie zimnego piwa w upał. Może doprowadzić do groźnego w konsekwencjach odwodnienia organizmu i zaburzeń gospodarki wodno–elektrolitowej. Objawia się osłabieniem, mdłościami, wymiotami i bólem głowy. Ale w skrajnych przypadkach picie alkoholu podczas upału może prowadzić do skoków ciśnienia krwi, zaburzeń rytmu serca oraz zaburzeń neurologicznych. Trzeba pamiętać, ze długotrwałe odwodnienie może nawet doprowadzić do śmierci.

Picie słodzonych napojów grozi odwodnieniem

Naukowcy z Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez w Meksyku przeprowadzili badania, że powszechna praktyka gaszenia pragnienia w upały słodkimi napojami gazowanymi, zwłaszcza wśród młodych osób jest szkodliwa dla zdrowia. Może prowadzić do odwodnienia i kłopotów z nerkami.

Uwaga na wodę w plastikowej butelce!

Eksperci podkreślają, że należy unikać picia wody z plastikowych butelek. Latem plastik bardzo szybko się nagrzewa, przez co do wody przenika bisfenol A – organiczny związek chemiczny z grupy fenoli, który wykorzystuje się do produkcji tworzyw sztucznych. Jego działanie może powodować zakłócanie pracy układu hormonalnego i nerwowego.

Pij w upał herbatę!

Eksperci zalecają picie podczas upałów ciepłej herbaty. Choć brzmi to paradoksalnie, z medycznego punktu widzenia jest uzasadnione. Herbata pobudza organizmu do pocenia się, co prowadzi do swoistej termoregulacji. Parowanie potu z powierzchni ciała powoduje obniżenie temperatury podczas upałów – wyjaśniają specjaliści.

