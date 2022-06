Dlaczego po leżeniu na słońcu czujesz się zmęczony? To ważny sygnał, jaki daje organizm

Upał powoduje, że czujesz ospały, zdekoncentrowany, po prostu zmęczony. W czasie dużych upałów może to stanowić poważne zagrożenie dla organizmu.

Jak reaguje organizm na upały?

Podczas upału ciało ma niezwykle ważne zadanie. Musi schładzać organizm poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych czy pocenie się. To cała wielka termoregulacyjna machina. Oprócz tego, że organizm podejmuje olbrzymi wysiłek (mimo, że ty spokojnie leżysz, wygrzewając się w promieniach słońca), dodatkowo może dojść do odwodnienia. To wybuchowa mieszanka i tak naprawdę pierwsze uczucie znużenia powinno być sygnałem ostrzegawczym, że należy zakończyć przebywanie na słońcu.

Jeśli przegapisz ten moment, kolejnym etapem może być udar cieplny. Odróżnienie zwykłego zmęczenia od tego słonecznego może być czasem trudne, ale jak radzą specjaliści, warto też zwracać uwagę, jak często chodzisz do łazienki. Jeśli nie byłeś tam od dłuższego czasu, to znaczy, że coś jest nie tak. Przyspieszone tętno, nagłe zatrzymanie pocenia się, nudności czy splatanie również są oznakami wyczerpania cieplnego.

Jak ochronić się przed fatalnymi skutkami przegrzania?

Istnieje wiele sposobów na zapobieganie zmęczeniu cieplnemu i udarowi cieplnemu. Jeśli planujesz przebywać na słońcu w upalny dzień, zadbaj o odpowiednie nawodnienie organizmu i unikaj w miarę możliwości brania leków moczopędnych, ale też alkoholu i kawy. Zawsze pamiętaj o noszeniu kremu z filtrem i jak najdłuższym przebywaniu w cieniu. Nadal możesz cieszyć się letnim upałem, nie będąc w bezpośrednim świetle słonecznym — po prostu upewnij się, że kontrolujesz swój naturalny „wskaźnik ciepła”.

