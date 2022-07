Tym nigdy nie dziel się ze swoim psem! Sprawdź, czego nie mogą jeść nasi pupile

Czy zdarza ci się dzielić jedzeniem ze swoim psem? Kupujesz mu najlepszą karmę, ale czasem pozwalasz mu podjadać smakołyki ze stołu? Specjaliści przestrzegają, że dokarmiając psa produktami, które nie są dla niego przeznaczone, można zrobić mu krzywdę. Na liście zakazanej żywności dla psów znajduje się kilka pozycji, które często mamy stale w naszej kuchni. Niektóre z nich dajemy swoim czworonożnym podopiecznym, nie zdając sobie sprawy, że są szkodliwe.

Czekolada

Czekolada zawiera zarówno cukier, jak i kakao, a oba te składniki prowadzą u psów do problemów ze zdrowiem. Zawarta w ziarnach kakaowca teobromina, to silnie toksyczny dla psów alkaloid. Śmiertelna dawka to 250-500 mg na każdy kilogram ciała. A to oznacza, że psa ważącego około 10 kg może zabić tabliczka gorzkiej czekolady. Mniejsze ilości czekolady mogą powodować biegunki, wymioty oraz drgawki.

Boczek

Pamiętaj, żeby nigdy nie dawać swojemu psu boczku. Zjedzenie większej ilości boczku może doprowadzić do zapalenia trzustki u twojego czworonoga – przestrzegają eksperci od żywienia zwierząt.

Winogrona



Zjedzenie przez psa winogron, niezależnie od tego, jakiego są koloru, może spowodować niewydolność nerek i wymioty. Śmiertelne dla czworonoga mogą też być rodzynki, nawet kilkanaście sztuk – przestrzegają weterynarze.





Pestka brzoskwini



Pestka brzoskwini może być toksyczna dla psa, ponieważ zawiera substancję zwaną amigdaliną. Pies nie może też strawić liści brzoskwiń, więc te owoce trzymajmy z dala od swojego czworonoga.



Alkohol



Jak wiadomo, alkohol nie jest dla psa, jednak niektórzy właściciele dzielą się nim ze swoimi pupilami. To zły pomysł. Spożycie alkoholu prowadzi u zwierząt do biegunki i problemów z oddychaniem.



Lody



Psy nie trawią nabiału, więc lody nie są dla nich wskazane. Spożycie może doprowadzić do luźnych stolców i biegunek.



Awokado



Chociaż awokado jest uznawane za bardzo zdrowy owoc, dla psów nie jest wskazane. Zarówno owoc, pestka i skórka zawierają perzynę, która jest toksyczna dla zwierząt.



Czosnek



Nie wolno go podawać psu. Jego spożycie powoduje podwyższenie tętna i amnezję.



Kawa



Nie dawaj psu kawy, bo prowadzi do osłabienia systemu nerwowego czworonoga. Po spożyciu tego napoju może wystąpić u psa kołatanie serca.



orzechy makadamia

Te orzechy mają wpływ na układ nerwowy czworonogów i mogą być dla nich trujące. Zdarza się, że po ich zjedzeniu pies zapada w letarg.Czytaj też:

