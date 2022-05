Wirtualna dogoterapia? Naukowcy: To daje efekty!

Czy czas wirtualnie spędzony ze zwierzętami może poprawić samopoczucie tak skutecznie, jak osobisty kontakt? Christine Tardif-Williams z Wydziału Studiów nad Dziećmi i Młodzieżą Uniwersytetu Brock wraz z profesorem Johnem-Tylerem Binfetem z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej (UBC) Okanagan postanowili to sprawdzić.

Czy wirtualne wizyty psów mają sens?

– Wiemy z wielu badań, że interwencje wspomagane przez zwierzęta działają naprawdę dobrze w łagodzeniu stresu uczniów, zmniejszaniu tęsknoty za domem i samotności. Zwiększają pozytywne emocje i budują więzi społeczne przebywających w kampusie studentów – mówi Tardif-Williams.

Po wybuchu pandemii Tardif-Williams i Binfet, który jest również dyrektorem programu dotyczącego wspierania uczniów przez dogoterapię (B.A.R.K.), zaczęli rozpoczęli projekt naukowy, w którym sprawdzali, na ile wirtualne odwiedziny psów są w stanie zredukować stres studentów. Ich odkrycia zostały opisane w piśmie „Anthrozoös”.

Artykuł opisuje badanie, w którym ponad 460 uczniów wzięło udział w sesjach wirtualnych z psem i trenerem na żywo, lub nagrywanych. Po sesji naukowcy mierzyli stres, poczucie samotności, poziom dobrego samopoczucia. Sesje trwały ok. 7 minut, ale to wystarczyło, aby skutecznie zmniejszyć stres i poprawić samopoczucie studentów. Rodzaj sesji nie miał tu znaczenia, każda była skuteczna.

– Jest to naprawdę atrakcyjne dla młodych ludzi, dla osób uczących się zdalnie i dla tych, którzy z różnych powodów szukają pomocy w zakresie zdrowia psychicznego – uważa Tardif-Williams, która przeprowadziła szeroko zakrojone badania na temat relacji między zwierzętami a młodymi ludźmi. – Pies i przewodnik mogą zbliżyć ludzi, aby rozpocząć rozmowę o dobrym samopoczuciu i myślę, że ma to potencjał, aby dotrzeć do dużej liczby uczniów – dodaje.

Z wirtualnej dogoterapii może skorzystać każdy

Tardif-Williams podkreśla, że nagrywane moduły mają być wykorzystane jako pierwszy krok w kierunku pełnej opieki w zakresie zdrowia psychicznego świadczonej na terenie kampusu. Do tej pory wirtualne sesje były traktowane raczej jako sybstytut osobistych wizyt. Naukowcy dodają, że filmy są tanie, łatwo dostępne online zawsze wtedy, kiedy studenci ich potrzebują. – Nasze badania są w toku, ale pierwsze wyniki są bardzo obiecujące – mówią.

W kolejnym etapie naukowcy nagrali nowe filmy. Obejrzało je już prawie 250 uczestników z 41 różnych krajów. W badaniu może wziąć udział każdy chętny, rejestrując się przez specjalny formularz.

Czytaj też:

Dogoterapia może pomóc dzieciom nauczyć się mówić