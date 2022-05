Chociaż nieotwarte wino ma dłuższy okres przydatności do spożycia niż wino otwarte, też może się zepsuć. Nieotwarte wino można spożyć po wydrukowanym terminie przydatności, jeśli pachnie i smakuje dobrze. Ważne jest, aby pamiętać, że okres przechowywania nieotwartego wina zależy od rodzaju wina, a także od tego, jak dobrze jest przechowywane. Oto lista popularnych rodzajów wina oraz ile mogą stać nieotwarte:

Wino białe: 1-2 lata po dacie ważności

Wino czerwone: 2-3 lata po dacie ważności

Wino do gotowania: 3-5 lat po dacie ważności

Wino wytrawne: 10-20 lat, właściwie przechowywane w piwnicy z winami.

Ogólnie wino należy przechowywać w chłodnych, ciemnych miejscach, a butelki kłaść na bokach, aby zapobiec wyschnięciu korka.

Czy wino może się zepsuć?

Wino może się zepsuć. Na psucie alkoholu wpływa wiele czynników, ale kluczowymi z nich są nieodpowiednie warunki przechowywania wina lub zbyt wysoka temperatura otoczenia. Jeśli butelka jest nieotwarta, wysoka temperatura powietrza nie zaszkodzi trunkowi tak mocno jak otwartej butelce. Po odkorkowaniu wina warto spożyć je jak najszybciej. Z reguły zaleca się opróżnienie butelki lub przelanie zawartości do szklanej karafki w ciągu 2-3 dni. Krótka ekspozycja na działanie promieni słonecznych i wysokich temperatur nie zdąży zaszkodzić alkoholowi.

Jak przechowywać otwarte wino?

Otwartego wina nie zaleca się przechowywać w temperaturze pokojowej. Zdecydowanie lepszym wyborem jest włożenie butelki wina do lodówki, a wcześniej zakorkowanie jej, żeby do środka nie dostawało się powietrze. Jeśli dysponujemy piwnicą, możemy wino schować w chłodnym pomieszczeniu. Niska temperatura spowolni utlenianie się wina.

Które wina lepiej znoszą upływający czas?

Spośród trunków najlepiej upływ czasu znosi wino czerwone. Lekkie białe wina psują się szybciej. Wynika to z innego poziomu pH oraz innej kwasowości tych trunków. Czerwone wino najczęściej jest przechowywane w butelkach z ciemnego szkła, do których nie przenikają promienie słoneczne. To również wpływa na czas przechowywania produktu. Słodkie wina deserowe zatem możemy przechowywać dużo dłużej niż wina lekkie, białe.

Na psucie wina wpływa również stężenie alkoholu. Im jest go więcej, tym wino może dłużej postać. Zepsute wino staje się kwaśne, może również zmienić kolor. Jeśli cokolwiek wzbudzi nasz niepokój, lepiej zrezygnować z picia takiego wina.

Jak długo zdatne jest do spożycia otwarte wino i dlaczego się psuje?

Okres przechowywania otwartej butelki wina różni się w zależności od rodzaju. Ogólnie rzecz biorąc, lżejsze wina psują się znacznie szybciej niż ciemniejsze odmiany.

Po otwarciu wino jest narażone na więcej tlenu, ciepła, światła, drożdży i bakterii, z których wszystkie mogą powodować reakcje chemiczne, które wpływają na jakość wina. Przechowywanie wina w niższych temperaturach pomoże spowolnić te reakcje chemiczne i dłużej utrzyma otwarte wino zdatnym do spożycia. Oto lista popularnych win i szacunkowa długość ich przydatności po otwarciu:

Musujące: 1-2 dni

Białe i różowe: 4-5 dni

Wino czerwone: 3-6 dni

Wino deserowe: 3-7 dni

Porto: 1-3 tygodnie.

Najlepszym sposobem przechowywania otwartego wina jest szczelne zamknięcie i trzymanie go w lodówce. Butelki wina niegazowanego należy zawsze zdekantować przed przechowywaniem.

Otwarta butelka – po jakim czasie wino się utleni?

Wino bardzo szybko wchodzi w reakcje chemiczne z powietrzem, dlatego zaleca się po otwarciu butelki albo je spożyć, albo przelać do szklanej karafki. Inaczej już po około 6 godzinach powietrze zacznie reagować z fenolami zawartymi w trunki. Obce bakterie spowodują reakcję chemiczną, która może doprowadzić do zakwaszania wina.

Zmienia się nie tylko smak wina, ale również i wygląd. Utlenione wino może zmienić kolor, na co wpływa nadtlenek wodoru. Jeśli zatem nie chcemy, żeby wino pachniało czosnkiem czy smakowało jak ocet, powinniśmy przechowywać je w odpowiedni sposób.

Znaki, że twoje wino się zepsuło

Oprócz daty ważności istnieją oznaki, że twoje wino – zarówno otwarte, jak i nieotwarte – zepsuło się. Pierwszym sposobem sprawdzenia jest ocena jakiejkolwiek zmiany koloru. W większości wina ciemne, takie jak fioletowe i czerwone, które zmieniają kolor na brązowawy, a także jasne białe wina, które zmieniają kolor na złoty lub nieprzezroczysty, należy wyrzucić.

Zmiana koloru zazwyczaj oznacza, że wino było narażone na zbyt dużo tlenu. Może również wystąpić nieplanowana fermentacja, powodująca niepożądane małe pęcherzyki w winie. Wąchanie wina jest również dobrym wskaźnikiem tego, czy wino go zepsuło. Wino, które pozostawiono otwarte zbyt długo, będzie miało ostry zapach przypominający ocet.

Spojrzenie na korek może również dać ci obraz jakości wina. Wyciek wina widoczny w korku lub korek wypychający się poza krawędź butelki z winem może oznaczać, że wino uległo uszkodzeniu termicznemu.

Obawy zdrowotne związane z piciem zepsutego wina

Degustacja niewielkiej ilości zepsutego wina nie wyrządzi ci żadnej szkody, co niekoniecznie oznacza, że powinieneś je pić. Wino może zepsuć się nie tylko z powodu nadmiernej ekspozycji na tlen, ale także ze wzrostu drożdży i wzrostu bakterii.

Szkodliwe patogeny przenoszone przez żywność, takie jak E. coli i B. cereus – dwa rodzaje bakterii, które mogą powodować zatrucie pokarmowe ⁠– często nie stanowią problemu. Ale wzrost bakterii jest nadal możliwy. W badaniu oceniającym przeżywalność patogenów przenoszonych przez żywność w napojach alkoholowych stwierdzono, że mogą one przetrwać od kilku dni do tygodni. Jednak badanie to dotyczyło tylko piwa i rafinowanego wina ryżowego.

Objawy zatrucia pokarmowego obejmują rozstrój żołądka, ból brzucha, nudności, wymioty, biegunkę i gorączkę. Dlatego jeśli napotkasz zepsute wino, niezależnie od tego, czy zostało otwarte, najlepszą praktyką jest jego wyrzucenie.

Masz dużo nieotwartych win? Sprawdź, czy możesz je wypić

Mimo że wino jest przechowywane w ciemnych pomieszczeniach o odpowiedniej temperaturze, może się zepsuć. Dlatego warto zwracać na to uwagę, zwłaszcza jeśli chcemy trzymać w domu większą ilość win.

Najlepiej zrobić dla trunków miejsce w piwnicy, gdzie temperatura naturalnie jest niższa, a pomieszczenie zacienione. Jeśli nie mamy takiej możliwości, możemy przechowywać wino w szafce w miejscu w domu, w którym jest najchłodniej.

Jak sprawdzić, czy wino może się zepsuć? Najlepiej jest dokładnie czytać etykiety. Białe wino zaleca się spożywać po upływie maksymalnie 2 lat daty ważności na etykiecie, wino czerwone 2-3 lat od daty ważności. Wino do gotowania, tzw. grzaniec, może stać najdłużej, niekiedy nawet 5 lat.

Jak przechowywać wino, aby na dłużej zachowało swoje walory?

Aby wino przez długi czas zachowało swoją świeżość, należy je przechowywać w odpowiedniej temperaturze. Najczęściej przechowuje się je w piwnicach, gdzie temperatura waha się na poziomie od 10 do 15 stopni Celsjusza. Wino można również przechowywać w chłodnej wodzie, wtedy również na długi czas zachowa swoje walory.

Nieodpowiednie jest trzymanie wina w miejscu, gdzie panuje wysoka temperatura powietrza. Wpływa ona negatywnie na wino, ponieważ do wina dostaje się więcej powietrza niż powinno. To zwiększa ryzyko zepsucia trunku.

