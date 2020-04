Czerwone wino może pomóc... zdrowo się zestarzeć?

Badania przeprowadzone przez dra Henry'ego Bayele'a, biologa molekularnego na University College London w Wielkiej Brytanii, sugerują, że resweratrol – składnik, który znajduje się w niewielkich ilościach w orzeszkach ziemnych, pistacjach, skórze winogron, czerwonym winie, jagodach, malinach i gorzkiej czekoladzie – może wspierać działanie estrogenu. Hormon ten chroni on przed niektórymi chorobami związanymi ze starzeniem, takimi jak cukrzyca typu 2, osteoporoza, zespół metaboliczny i choroba Alzheimera. W badaniach in vitro ludzkich komórek wątroby stwierdzono, że związek wywiera działanie fizjologiczne poprzez aktywację receptorów estrogenu.

Dr Bayele odkrył, że przy niskich dawkach resweratrol wzmaga sygnalizację sirtuiny w komórkach przez naśladowanie estrogenu. Jednak przy dużych dawkach działanie to było odwrotne. To odkrycie potwierdza ideę, że tylko kieliszek czerwonego wina dziennie (nie więcej), może wspierać zdrowe starzenie się. Równie dobrze mogą działać inne składniki diety. Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie Scientific Reports.

Francuski paradoks zdrowia

W artykule opisującym swoją pracę dr Bayele zauważa, że ​​odkrycia mogą pomóc wyjaśnić „francuski paradoks”. Termin ten odnosi się do obserwacji, że pomimo stosowania diety wysokotłuszczowej niektóre populacje we Francji mają niski wskaźnik chorób sercowo-naczyniowych i wybranych rodzajów raka. Naukowcy ocenili, że może to mieć coś wspólnego z zamiłowaniem Francji do regularnego spożywania czerwonego wina – ale zawsze z umiarem. Dr Bayele podkreśla jednak, że konieczne będą badania kliniczne w celu potwierdzenia, czy takie składniki można zalecać w celu promowania zdrowego starzenia się. Opracowanie skutecznych leków lub zaleceń dietetycznych jest bowiem utrudnione z powodu braku powszechnego zrozumienia tego, jak dokładnie działają te składniki w komórkach organizmu.

Czytaj także:

Jak spowolnić starzenie się? Nowe badania