Jak prawidłowo przechowywać ogórki? Nie trzymaj ich w lodówce!

Ogórki są bardzo zdrowe, niskokaloryczne i smaczne. Można je jeść same, ale są też świetnym dodatkiem do sałatek czy zdrowych warzywnych napojów. Ale czy wiesz, że nie powinno się ich trzymać w lodówce?

Dlaczego nie należy trzymać ogórków w lodówce?

Ogórki nie lubią zimna, a standardowo w lodówce jest temperatura ok. 2-10 stopni Celsjusza. Ogórki składają się w 95 proc. z wody i takie produkty w chłodnych warunkach szybciej tracą świeżość. Nawet jeśli przechowujesz produkty zgodnie z przeznaczeniem, czyli wkładasz ogórki do komory na warzywa, to jest w niej ok. 9 stopni Celsjusza. Jaka jest zatem idealna temperatura dla ogórków? To ok. 12 stopni. Takie warunki zwykle można uzyskać w piwnicy czy nieogrzewanej spiżarni. Prawidłowo przechowywany ogórek zachowa świeżość przez nawet trzy tygodnie.

Dlaczego nie należy kłaść ogórków obok jabłek i pomidorów?

Jeśli mimo wszystko zdecydujesz się przechowywać ogórki w lodówce, pamiętaj o jeszcze jednej zasadzie dotyczącej tego warzywa. Jeśli jednocześnie przechowujesz pomidory, jabłka lub gruszki – oddziel je od ogórków. Wtedy najlepiej ogórki trzymać w zamkniętym, osobnym pojemniku. Jabłka i pomidory wydzielają gazy, które sprawiają, że ogórki miękną, stają się brzydkie i tym samym szybciej się psują.

Dlaczego warto jeść ogórki?

Ogórki są idealnym uzupełnieniem diety dla osób, które chcą stracić nadmiar kilogramów. Ponadto jedzenie ogórków pomaga obniżyć poziom cukru i cholesterolu we krwi. Ogórki mają działanie moczopędne, to się wiąże z obniżeniem ciśnienia i niwelowaniem nieprzyjemnych obrzęków.

Czytaj też:

Jak pozbyć się nieprzyjemnych zapachów z lodówki? Wypróbuj te 3 sposoby