Jabłko – najzdrowszy owoc świata? 10 właściwości prozdrowotnych, o których nie wiesz

Jedno jabłko dziennie trzyma lekarza z dala ode mnie – mawiają Anglicy. Naukowcom z Oxfordu udało się ustalić, że gdyby każda dorosła osoba po pięćdziesiątce codziennie jadła po jednej sztuce tego owocu, to w rezultacie w dłuższej perspektywie czasu można byłoby uniknąć tysięcy zgonów z powodu zawału mięśnia sercowego, udarów lub chorób układu krążenia.

Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że jabłka działają jak... statyny (co potwierdzają badania opublikowane w prestiżowym „British Medical Journal”), a ich regularne spożywanie może być równie korzystne jak leki obniżające poziom cholesterolu, na dodatek bez żadnych skutków ubocznych związanych ze stosowaniem pełnych chemii farmaceutyków. Warto jednak zachować umiar, bo podobnie jak wszystkie owoce zawierają słodką fruktozę.

Choć jabłka uznawane są za jedne z najpopularniejszych owoców na świecie, to jednak nadal sporo osób nie zdaje sobie sprawy z ich licznych walorów prozdrowotnych i innych, całkiem wyjątkowych właściwości. Na co warto zwrócić uwagę?

10 faktów o jabłkach z okazji Światowego Dnia tego owocu

Mają dobry wpływ na serce



Dzięki temu, że jabłka zawierają sporo potasu, mają pozytywny wpływ na pracę serca i przyczyniają się do utrzymania prawidłowego poziomu ciśnienia krwi (przeciwdziałają wahaniom ciśnienia tętniczego).

Jabłka mogą zapobiegać odkładaniu się blaszek miażdżycowych w ścianach tętnic, dzięki czemu spożywanie tych owoców może chronić przed miażdżycą, chorobami układu krążenia, a nawet przed zawałem.



Obniżają cholesterol i działają jak... statyny

Kardiolodzy z Oksfordu w „BMJ Journal” zapewniają, że jabłka mogą poprawiać funkcjonowanie mięśnia sercowego i naczyń krwionośnych wywołując całkowicie naturalnie podobne rezultaty, jak po zażywaniu statyn. Ich jedzenie nie wywołuje na dodatek żadnych skutków ubocznych.



Osoby narażone na choroby układu krążenia powinny każdego dnia jeść jedno jabłko, by dzięki zawartemu w tym owocu błonnikowi utrzymywać prawidłowy poziom cholesterolu.



Naturalnie oczyszczają jamę ustną



Choć nie mają dobrego wpływu na szkliwo (według stomatologów z King's College London ze względu na wysoką kwasowość mogą przyczyniać się do rozpuszczania szkliwa bardziej niż... coca-cola), to jabłka mogą pobudzać wydzielanie śliny ułatwiającej pozbywanie się resztek pokarmów z przestrzeni międzyzębowych. Jeśli tylko będziemy je jeść z umiarem, mogą w naturalny sposób ułatwiać oczyszczanie jamy ustnej.

Warto też pamiętać o tym, że jabłka ułatwiają przyswajanie wapnia, dzięki czemu ich spożywanie może wzmacniać zęby, a także włosy i paznokcie.



Ułatwiają odchudzanie i zapobiegają zaparciom



Są niskokaloryczne (100 g to około 52 kcal), w ogóle nie zawierają cholesterolu i soli, a dzięki sporej zawartości błonnika mają dobry wpływ na układ pokarmowy i trawienie pożywienia. Od lat w medycynie ludowej zaleca się spożywanie startych jabłek, by wyleczyć się z biegunki lub pozbyć się uciążliwych zaparć.

Jedzenie jabłek ma doskonały wpływ na naszą sylwetkę – owoce te szybko sycą i ułatwiają odchudzanie.



Chronią przed nowotworami

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że w jabłkach jest mnóstwo związków polifenolowych, które mają silne właściwości przeciwutleniające, przeciwzapalne, przeciwdrobnoustrojowe, przeciwalergiczne i przeciwnowotworowe.



Naukowcom z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego udało się wykazać, że dzięki błonnikowi i flawonoidom zawartym w jabłkach można zmniejszyć ryzyko zachorowania m.in. na raka jelita grubego. Okazuje się, że osoby, które jedzą najwięcej tych owoców, mogą być nawet o 50 proc. mniej narażone na ten nowotwór.





Zmniejszają ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2



Jabłka pomagają regulować poziom cukru we krwi i mają niski indeks glikemiczny, dlatego w niewielkich ilościach (najlepiej na surowo, a nie w postaci słodkiego soku) są dopuszczalne nawet w diecie osób cierpiących na cukrzycę.

Badania opublikowane w „British Medical Journal” wskazują, że jabłka należą do owoców, których spożywanie może zmniejszać ryzyko cukrzycy typu 2.



Mają dobry wpływ na odporność



Choć jedzenie jabłek – nawet w czasie pandemii COVID-19 – nie zapobiegnie zakażeniu koronawirusem (wbrew zaleceniom niektórych polityków), to jednak warto włączyć je do codziennego menu, ponieważ zawarte w nich składniki (m.in. witamina C) mają pozytywny wpływ na układ immunologiczny, który chroni organizm przed atakiem drobnoustrojów chorobotwórczych.



Są cennym źródłem witaminy C (i nie tylko)



Najwięcej cennych składników odżywczych gromadzi się tuż pod skórką, dlatego nie warto się jej pozbywać – o ile nie mamy kłopotów z jej strawieniem. W jabłkach znajdziemy też witaminy z grupy B, witaminę A, E i K oraz sporo antyoksydantów, tj. beta-karoten, luteina, zeaksantyna, kryptoksantyna czy flawonoidy. Oprócz tego jod, potas, cynk, magnez, fluor, mangan, siarkę, miedź, fosfor, żelazo, wapń i sód.



Dobrze działają na mózg



Według naukowców z australijskiego University of Queenland oraz Niemieckiego Centrum Chorób Neurodegeneracyjnych jedzenie jabłek może pozytywnie wpływać na funkcjonowanie ludzkiego mózgu. Okazuje się, że zawarte w nich składniki mogą wspomagać neurogenezę i stymulować wytwarzanie nowych komórek w mózgu, dzięki czemu można usprawnić zapamiętywanie informacji oraz cały proces uczenia się.



Ułatwiają dbanie o urodę



Od lat jabłka wykorzystywane są w kosmetyce. Zawarte w nich składniki mogą mieć właściwości myjące, a na dodatek nie naruszają bariery lipidowej naskórka. Dzięki zawartej w tych owocach witaminie C, która bierze udział w syntezie kolagenu, można przeciwdziałać wiotczeniu się skóry, a także zapobiegać powstawaniu charakterystycznych „pajączków” – typowych dla osób z cerą naczynkową. Czytaj też:

