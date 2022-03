Mięso mielone wycofywane ze sklepów z powodu wykrycia salmonelli

Jak informuje GIS, produkt jest przeznaczony do spożycia po obróbce cieplnej, co minimalizuje ryzyko zakażenia. Jednak ryzyko przeniesienia bakterii z mięsa na inne powierzchnie, niewystarczająca temperatura lub zbyt krótki czas obróbki może prowadzić do zakażenia człowieka i wystąpienia salmonellozy.

GIS wycofał mięso mielone „Rzeźnik”

Szczegóły dotyczące produktów:

Nazwa produktu: RZEŹNIK CODZIENNA DOSTAWA Mięso mielone wołowe 400G

Numer partii: 00814922

Termin przydatności do spożycia: 02.03.2022Producent: Zakłady Przemysłu Mięsnego Biernacki Sp. z o.o. Golina, ul. Dworcowa 47D, 63-200 Jarocin, weterynaryjny numer identyfikacyjny PL 30063801 WE

Wyprodukowano dla: Lidl sp. z o.o. sp. k. ul. Poznańska 48 Jankowice, 62-080 Tarnowo Podgórne

Organy urzędowej kontroli żywności monitorują proces wycofywania partii z obrotu. Nie należy spożywać produktu z partii objętej komunikatem, w szczególności bez odpowiedniej obróbki termicznej. W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu wyżej wymienionego produktu należy skontaktować się z lekarzem.

Czym grozi zatrucie salmonellą?

Salmonellajest bakterią wywołującą zatrucia pokarmowe, które mogą prowadzić do niebezpiecznych powikłań. Do zakażenia wystarczy już zaledwie kilka bakterii, które mogą wywołać salmonellozę – grupę chorób zakaźnych, objawiającą się dolegliwościami jelitowo-żołądkowymi. Salmonelloza rozwija się w ciągu 6 do 72 godzin i trwa 3-7 dni. Często przechodzi samoistnie, jednak jeśli po 72 godzinach nie zauważymy poprawy w samopoczuciu, a objawy nie ustąpią lub choćby ulegną złagodzeniu – powinniśmy zgłosić się do lekarza.

Czytaj też:

Słynne szklanki z Aldi wycofane z obrotu. Też taką miałeś? Koniecznie ją wyrzuć