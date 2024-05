To nieoczywista przyczyna depresji. Wiele osób nie ma nawet o niej pojęcia

Szacuje się, że nawet 73 procent Polaków między 18. a 80. rokiem życia może na pewnym etapie swojego życia cierpieć z powodu depresji. Występowaniu tego problemu sprzyjają czynniki środowiskowe, na przykład traumatyczne doświadczenia życiowe (rozwód, śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, etc.). Duży wpływ na jej pojawienie się może mieć również dieta, a dokładniej mówiąc niedobór jednego ważnego mikroelementu.

Depresja a niedobór cynku w diecie

Cynk pełni w organizmie dużo ważnych funkcji. Odpowiada między innymi za prawidłowy przebieg wielu przemian metabolicznych. Wzmacnia odporność. Wykazuje działanie przeciwzapalne, niweluje szkodliwy wpływ wolnych rodników. Jego niedobór prowadzi do wielu poważnych zaburzeń. Może skutkować znacznym pogorszeniem funkcji poznawczych, ale też obniżać koncentrację i powodować wahania nastroju. Co więcej, przeprowadzono wiele różnego rodzaju badań, które dowiodły, że osoby z zaburzeniami depresyjnymi często cierpią też na hipocynkemię (to stan niedoboru cynku).

Inne objawy niedoboru cynku

Depresja to niejedyny objaw, jaki występuje przy hipocynkemii. Warto zwrócić uwagę również na inne objawy, takie jak na przykład:

pogorszenie stanu skóry, włosów i paznokci,

trudności z koncentracją oraz zapamiętywaniem,

częste i przedłużające się infekcje,

zaburzenia gospodarki lipidowej,

spadek libido, problemy z erekcją,

utrata apetytu,

zaburzenia smaku,

wypadanie włosów,

spowolnione gojenie się ran.

Niedobór cynku stwierdza się, gdy ilość pierwiastka w organizmie spada poniżej przyjętej normy. W przypadku dorosłych wynosi ona zwykle od 11 do 18 µmol/l (70–120 µg/dl). U dzieci przedział dopuszczalnych wartości jest nieco inny: 11–24 µmol/l (70–160 µg/dl). Na stwierdzenie hipocynkemii pozwala badanie surowicy krwi. Należy przy tym podkreślić, że nie należy interpretować uzyskanych wyników na własną rękę. Tym zadaniem powinien zająć się wyłącznie lekarz. Poziom cynku w organizmie jest uzależniony nie tylko od wieku, ale również ogólnego stanu zdrowia.

Jakie są źródła cynku?

Podstawowym źródłem cynku powinna być dieta. Ten mikroelement można znaleźć w wielu artykułach spożywczych, na przykład mięsie, wątróbce, ostrygach czy serach podpuszczkowych. Mają go w swoim składzie również:



jaja,

kakao,

pomidory,

grzyby,

pełnoziarniste produkty zbożowe,

różnego rodzaju orzechy i nasiona (na przykład o słonecznik, sezam, nerkowce, pestki dyni czy siemię lniane).

Jakie są konsekwencje niedoboru cynku?

Bagatelizowanie problemu, jakim jest niedobór cynku,, nierzadko skutkuje nie tylko rozwojem depresji. Prowadzi też do wystąpienia wielu innych problemów zdrowotnych (na przykład niedokrwistości). Hipocynkemia jest szczególnie niebezpieczna dla kobiet w ciąży. Zwiększa bowiem ryzyko poronienia, przedwczesnego porodu, a także wad u płodu. Specjaliści podkreślają, że dorosła osoba powinna spożywać około 5-10 mg cynku dziennie. Warto przy tym zauważyć, że przedawkowanie pierwiastka jest możliwe, ale mało prawdopodobne. Jego wchłanianie regulują bowiem hormony.

