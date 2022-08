Jeśli masz ten sok w domu, nie dawaj go dziecku. Jest ostrzeżenie GIS

W wyniku działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku ze skargą konsumenta potwierdzono obecność drobnych cząstek o właściwościach magnetycznych w określonej partii soku jabłkowego. Obecność ciał obcych w produkcie sprawia, że nie nadaje się on do spożycia przez ludzi – informuje Główny Inspektor Sanitarny w komunikacie wydanym we wtorek.

Szczegóły wycofywanego produktu dla niemowląt

Chodzi o konkretną partię soku jabłkowego marki Hipp, przeznaczonego dla niemowląt od 4 miesiąca życia. GIS w swoim komunikacie podaje szczegóły wycofywanej partii:

Nazwa produktu: HIPP 100% Słodkie Jabłka po 4 miesiącu 200 ml

Numer partii: LA98967

Data minimalnej trwałości: 31.10.2023

wyprodukowano w UE dla HIPP Polska Sp. z o.o., ul. Giełdowa 1, 01-211 Warszawa

Producent sprawdza, jak doszło do zanieczyszczenia soku

Jak infomuje GIS, firma HiPP Polska Sp. z o.o. zablokowała wydawanie produktów z magazynu. Rozpoczęła też zawiadamianie kontrahentów o konieczności zablokowania produktów do dalszej sprzedaży do czasu wyjaśnienia sprawy. W firmie HiPP prowadzone są intensywnie działania wyjaśniające całą sprawę. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie we współpracy z podmiotem odpowiedzialnym za produkt.

GIS apeluje do konsumentów, aby nie spożywać produktu wskazanego w komunikacie.

