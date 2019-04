Dieta Raw – idealna dla osób, które nie znoszą gotować

Witarianizm, w którego filozofię wpisuje się dieta Raw, staje się coraz bardziej popularny. Ma nam zapewnić doskonałe zdrowie, eliminować toksyny z organizmu, redukować zbędne kilogramy oraz chronić przed nadmiernym przybieraniem na wadze. Dietę Raw można stosować zarówno doraźnie, jak i na stałe wcielić w życie jej zasady. Niestety, specjaliści ostrzegają, że może ona powodować szkody w organizmie i stać się przyczyną poważnych dolegliwości zdrowotnych.

Na czym polega dieta Raw?

Dieta Raw to tzw. surowa dieta, której zasady dopuszczają przede wszystkim spożywanie niepoddawanych obróbce termicznej warzyw i owoców; w niektórych wariantach tej diety, dozwolone jest także spożywanie surowych produktów pochodzenia zwierzęcego, czyli jaj, nabiału, mięsa oraz ryb.

Dlaczego mamy jeść tylko surowe produkty? Zdaniem twórców diety, podgrzewana do temperatury powyżej 42 stopni Celsjusza żywność traci wiele cennych składników odżywczych, a także wydzielają się w niej niebezpieczne toksyny. Jest to poniekąd prawda, bo w czasie gotowania, duszenia i pieczenia białko ulega denaturacji, więc zmienia się jego struktura, dochodzi do strat witamin, a także mogą wydzielać się szkodliwe substancje np. podczas smażenia na nieodpowiednim tłuszczu.

Filozofia diety Raw na pewno spodoba się osobom, które nie lubią gotować, bo przechodząc na ten model żywieniowy, można na dobre zapomnieć o długich godzinach spędzonych w kuchni oraz korzystaniu z garnków i patelni.

Przechodząc na dietę Raw, trzeba spożywać produkty pochodzące z upraw i hodowli organicznych, bo mają wysokie wartości odżywcze i są wolne od sztucznych nawozów oraz środków ochrony roślin. Sprawia to, że dieta ta jest wyjątkowo droga oraz możemy mieć problemy z jej stosowaniem zimą, kiedy na rynku dostępne są przede wszystkim warzywa z upraw szklarniowych.

Dieta Raw Food – czy „powrót do przeszłości” jest jeszcze możliwy?

Podstawą, na której oparto dietę Raw, jest powrót do czasów, kiedy ludzkość nie znała ognia. Jej twórcy twierdzą, że to właśnie obróbka termiczna pokarmów jest przyczyną chorób oraz otyłości, więc jedzenie surowych warzyw i owoców, które stanowiły w zamierzchłych czasach fundament jadłospisu człowieka, ma być „lekarstwem” na wszystko. Jak jest w rzeczywistości?

Czy dieta Raw jest zdrowa?

Problem tkwi w szczegółach, bo chwilowa zmiana diety na całkowicie surową i bazującą przede wszystkim na warzywach oraz owocach, w większości przypadków, nie powinna spowodować problemów zdrowotnych. Dieta ta jest sposobem na kilkudniowy detoks, ale stosowana przez długi czas, może okazać się poważnym niebezpieczeństwem dla zdrowia i naszej sylwetki.

Trzeba pamiętać, że ewolucja spowodowała zmiany w naszych organizmach, więc znacznie różnimy się od naszych przodków i stosowanie niedoborowej diety nie musi wyjść nam na zdrowie.

Zalety diety Raw

Zalety diety Raw to przede wszystkim jadłospis oparty na produktach pochodzących z wolnych od sztucznych nawozów oraz środków ochrony roślin upraw; pamiętając, że warzywa i owoce są podstawą Piramidy Zdrowego Żywienia, czerpmy z nich jak najwięcej, ale z umiarem, bo brak odpowiedniej ilości węglowodanów i pełnowartościowego białka oraz witamin i minerałów w codziennych posiłkach wcale nie działa na naszą korzyść.

Unikając gotowania, można zaoszczędzić czas i pieniądze, co też jest postrzegane jako zaleta diety Raw, ale pamiętajmy też, że spożywanie jedynie surowych produktów, może odbić się na funkcjonowaniu naszego układu pokarmowego oraz zwiększać ryzyko zakażenia różnymi bakteriami i pasożytami, bo często samo umycie produktu nie wystarczy, aby pozbyć się szkodliwych drobnoustrojów i jaj pasożytów pochodzących np. z nawozu bydlęcego, stosowanego często w gospodarstwach ekologicznych.

Wady diety Raw

Specjaliści od spraw żywienia przestrzegają, że długotrwałe spożywanie jedynie surowej żywności może negatywnie wpłynąć nie tylko na ogólny stan naszego zdrowia, ale także znacząco osłabić efektywność pracy i nauki. Trzeba wiedzieć, że ograniczone w diecie Raw węglowodany złożone to paliwo dla naszego mózgu; brak odpowiedniej ilości produktów zbożowych powoduje potencjalne zagrożenie i może być przyczyną, np. kłopotów z pamięcią i koncentracją, bólów i zawrotów głowy, a nawet zaburzeń hormonalnych związanych z niedożywieniem.

