Niestety, figura wraz z wiekiem nie zmienia. Nie rób więc sobie wyrzutów, że nie mieścisz się w jeansy z czasów liceum. Być może pamiętasz jeszcze czasy, gdy mogłaś w środku nocy jeść pizzę i nie miało to większego wpływu na twoją wagę. Po prostu w młodości mamy szybszy metabolizm. Teraz, po 30. roku życia dbanie o szczupłą figurę może być nieco trudniejsze. Trzeba zwracać większą uwagę na to, po jakie produkty sięgamy i ile kalorii dziennie spożywamy. Jeśli dodatkowo chcemy zrzucić kilka zbędnych kilogramów, trzeba naprawdę podejść do sprawy z rozwagą.

Odchudzanie po 30-tce – czy warto stosować restrykcyjne diety?

Stosowanie różnych diet cud jeszcze nikomu nie wyszło na zdrowie i nie ważne, czy mamy 20, 30 czy 40 lat. Restrykcyjne, głodówkowe diety na ogół wykluczają całe grupy produktów i dostarczają niewielu kalorii. W efekcie prowadzą do wyniszczenia organizmu i niedożywienia. W bonusie otrzymujemy także efekt jo-jo, a każda kolejna próba zrzucenia zbędnych kilogramów jest coraz trudniejsza, ponieważ metabolizm coraz bardziej spowalnia.

Jak schudnąć po trzydziestce? 10 skutecznych sposobów

Zrezygnuj z rafinowanego cukru, ale... nie zastępuj go sztucznymi słodzikami. Zawierają niewiele kalorii, jeśli w ogóle, to pewne dowody wskazują, że może to rzeczywiście zwiększyć głód, ostatecznie prowadząc do nadmiernego spożycia żywności.

Sięgaj po wysokobiałkowe produkty, zawierające także dużo błonnika pokarmowego. Mowa o... roślinach strączkowych.

Pamiętaj po probiotykach i prebiotykach. To ważne, by nasza flora jelitowa była bogata w dobre bakterie. To prosty sposób na poprawę trawienia i... humoru, ponieważ serotonina jest produkowana głównie w jelitach.

Staraj się wpleść w swoje życie więcej ruchu. Chodzi o czynności, które wykonujemy mimochodem. Jeździsz do pracy autobusem? Wysiądź przystanek wcześniej. Zamiast korzystać z windy, wejdź schodami. Nie pisz maila do koleżanki, przejdź się do jej biurka. Zanim zaczniesz myć naczynia, zrób kilka pompek na stojąco przy zlewie. Rozładowujesz zmywarkę? Zrób kilka przysiadów.

Chcesz poćwiczyć, ale nie masz czasu? Świetnie! Zrób trening HIIT (trening interwałowy o wysokiej intensywności). Postaraj się zapanować nad emocjonalnym podjadaniem. Przeanalizuj, w jakich sytuacjach najczęściej sięgasz po jedzenie. Nie potrafisz ocenić, czy zmagasz się z głodem fizjologicznym czy emocjonalnym? Dowiedz się, czym się różnią. Jedz mniej mięsa. Badania pokazują, że dieta wegetariańska jest nie tylko zdrowsza, ale też sprzyja utrzymaniu szczupłej sylwetki. Może na start wybierz sobie 2 dni w tygodniu, w których zrezygnujesz z mięsa? Wybieraj zdrowe przekąski. To może być nie tylko owoc lub warzywo, ale także kilka orzechów brazylijskich, suszone daktyle lub suszone śliwki. Są napakowane składnikami odżywczymi, zawierają błonnik, a dodatkowo rewelacyjnie smakują. Nie rezygnuj z tłuszcz. Wybierz po prostu zdrowy tłuszcz pochodzenia roślinnego. Ogranicz alkohol. Zawiera mnóstwo zbędnych kalorii, a poza tym sprzyja zatrzymywaniu się wody, obrzękom, zaczerwienieniu twarzy...

