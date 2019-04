Odchudzanie seniora. Jaka dieta jest najlepsza dla osób starszych?

Osoby starsze, którym zależy na zrzuceniu zbędnych kilogramów (najczęściej jest to sugestia lekarza) powinny dobrze się przygotować do diety. Poza tym, że często przyjmują różne leki (np. insulinę, leki na obniżenie ciśnienia czy cholesterolu, artretyzm), są bardziej podatni na pewne niedobory (np. witamina B12) i mają większe ryzyko wystąpienia osteoporozy. Jednak nowe badanie wykazało, że niskokaloryczna dieta bogata w białko może pomóc osobom starszym z otyłością stracić wagę przy jednoczesnym utrzymaniu masy mięśniowej i poprawie gęstości kości. A są to dwa bardzo ważne elementy, gwarantujące starszym ludziom zachowanie sprawności ruchowej.

Odchudzanie w starszym wieku

W wyniku nieumiejętnego odchudzania osoby starszy bardzo szybko tracą masę mięśniową. Zmniejszeniu ulega także gęstość ich kości. Ta niechciana utrata może spowodować problemy z poruszaniem się, a nawet zwiększyć ryzyko obrażeń. Niedawne badanie, którego liderem jest Wake Forest University w Winston-Salem, wykazało, że dieta wysokobiałkowa i jednocześnie niskokaloryczna może pomóc dorosłym uniknąć tych problemów. W badaniach wzięło udział 96 osób powyżej 65. roku życia. Osoby, które stosowały z dietą wysokobiałkową (ale niskokaloryczną) doświadczyły największej utraty wagi. Na uwagę zasługuje też fakt, że osoby z tej grupy utrzymywały masę mięśniową. Straciły też tłuszcz z brzucha, bioder, ud i pośladków, co może zmniejszyć ryzyko pewnych chorób, w tym cukrzycy i udaru. Dodatkowo zaobserwowano poprawę gęstości kości.

„Badanie to sugeruje, że dieta bogata w białko i niskokaloryczna może zapewnić seniorom korzyści zdrowotne wynikające z utraty wagi, przy jednoczesnym zachowaniu mięśni i kości, których potrzebują do poprawy jakości życia w miarę starzenia się” – twierdzi główny badacz Kristen Beavers.

