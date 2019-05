Żywienie seniora. Ta dieta niemal o połowę zmniejsza ryzyko niewydolności serca

Powszechnie wiadomo, że dobrze zbilansowana dieta pozwala nie tylko zachować optymalną masę ciała, ale także uchronić nas przed wieloma chorobami. To, co jemy może drastycznie pogorszyć pracę wielu narządów, jak nerki, wątroba, trzustka czy serce. Jednocześnie oznacza to, że poprzez jedzenie możemy poprawić swój stan zdrowia i zmniejszyć ryzyko. Doskonałym przykładem jest niewydolność serca – najnowsze badania potwierdziły, że dieta DASH – mająca przede wszystkim regulować ciśnienie krwi – niemal o połowę redukuje ryzyko rozwinięcia niewydolności serca.

Niewydolność serca a dieta DASH

Dieta DASH jest bogata w owoce, warzywa i produkty pełnoziarniste, a także fasolę, orzechy, niskotłuszczowe lub beztłuszczowe produkty mleczne, drób, ryby i oleje roślinne. Ma niską zawartość tłuszczów nasyconych, pełnotłustego nabiału, tłustych i czerwonych mięs, soli, słodkich napojów, słodyczy i olejów tropikalnych, takich jak te z kokosa i palm. To nie pierwsze badania, które potwierdziły, że ten model żywieniowy rewelacyjnie wpływa na układ sercowo-naczyniowy człowieka. Niektóre wcześniejsze badania wykazały, że dieta DASH może obniżać ciśnienie krwi i lipoproteiny o niskiej gęstości.

Naukowcy przeanalizowali zapisy z The Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA), do której włączono mężczyzn i kobiety w sześciu klinikach na różnych uniwersytetach w USA. W analizie wykorzystano dane obejmujące 13 lat obserwacji u 4 478 uczestników w wieku od 45 do 84 lat.

Wyniki pokazały, że dla wszystkich uczestników trzymanie się planu żywieniowego DASH wydawało się mieć niewielki istotny wpływ na ryzyko niewydolności serca. Kiedy jednak wzięli uczestników w wieku 75 lat i więcej, naukowcy dostrzegli pewien wzór. Wskaźnik niewydolności serca był o 40 proc. niższy u osób poniżej 75. roku życia, które najściślej przestrzegały planu żywienia DASH, w porównaniu z osobami, które najmniej się go trzymały.

Badania naukowców z Wake Forest School of Medicine w Winston-Salem zostały opublikowane na łamach „American Journal of Preventive Medicine”.

