Dieta 3D chili – odchudzanie bez zbędnych wyrzeczeń

Dieta 3D chili stanowi prawdziwą rewolucję w odchudzaniu. To jedna z niewielu diet, które pozwalają na to, by nie ograniczać kaloryczności posiłków. Nie polega też na głodowaniu, którego obawia się praktycznie każda osoba rozpoczynająca dietę. Stawia za to na zupełnie inne czynniki – mogą one zdecydowanie ułatwić zrzucenie nadliczbowych kilogramów.

Podstawowe cechy diety 3D chili

Dieta 3D chili to nowoczesny program odchudzania, który obejmuje wszystkie niezbędne składniki odżywcze i prawdopodobnie właśnie dzięki temu jest bardzo różnorodny. Nuda i monotonia zdecydowanie nie są domeną tego sposobu odżywiania. W komponowaniu posiłków dużą rolę odgrywa wykorzystanie określonych przypraw. To właśnie ten zabieg, będący sekretem diety, pozwala przyspieszyć metabolizm.

Jeżeli zdecydujesz się na taki program odchudzania, musisz zadbać o właściwy dobór różnych przypraw oraz ich ilości dodawanej do pokarmów, a następnie połączyć je z konkretnymi elementami menu. Odpowiednia kombinacja przypraw gwarantuje „trójwymiarowy” system spalania kalorii, a tym samym pomaga osiągnąć zamierzone rezultaty.

Głównym składnikiem diety, jak sama nazwa wskazuje, jest papryka chili, a do niej dobierane są także inne przyprawy. Kombinacja czerwonych, zielonych i żółtych przypraw sprawia, że organizm nie wstrzymuje swojej odpowiedzi na działanie innych przypraw, gdy przestaje reagować n jedną. Ta metoda gwarantuje długotrwałe efekty spalania.

Co dodawać do potraw?

Przyprawy, na których dodawaniu do potraw oparty jest program odchudzający 3D chili, dzielą się na trzy grupy kolorystyczne:

grupa czerwona – oprócz chili w tej grupie znajduje się pieprz cayenne, słodka papryka, czarny pieprz i curry. Zawarta w nich kapsaicyna pomaga przyspieszyć metabolizm. To z kolei przekłada się na spalanie tłuszczu. Czerwone przyprawy dodawaj każdorazowo do posiłków spożywanych na kolację. Wówczas będą napędzać metabolizm do spalania w nocy. Są one również doskonałym sposobem na poprawę nastroju i zwiększenie energii;

– oprócz chili w tej grupie znajduje się pieprz cayenne, słodka papryka, czarny pieprz i curry. Zawarta w nich kapsaicyna pomaga przyspieszyć metabolizm. To z kolei przekłada się na spalanie tłuszczu. Czerwone przyprawy dodawaj każdorazowo do posiłków spożywanych na kolację. Wówczas będą napędzać metabolizm do spalania w nocy. Są one również doskonałym sposobem na poprawę nastroju i zwiększenie energii; grupa żółta – czyli cynamon, imbir i kardamon. Są to przyprawy, których zadaniem jest pobudzenie do pracy układu trawiennego, w tym także stymulacja procesów wytwarzania kwasu żołądkowego. Dodawaj żółte przyprawy do potraw spożywanych w ciągu dnia, a osiągniesz sukces! Mają również dodatkową funkcję, która hamuje apetyt i zapobiega podjadaniu między posiłkami;

– czyli cynamon, imbir i kardamon. Są to przyprawy, których zadaniem jest pobudzenie do pracy układu trawiennego, w tym także stymulacja procesów wytwarzania kwasu żołądkowego. Dodawaj żółte przyprawy do potraw spożywanych w ciągu dnia, a osiągniesz sukces! Mają również dodatkową funkcję, która hamuje apetyt i zapobiega podjadaniu między posiłkami; grupa zielona – należą do niej zioła takie, jak oregano, bazylia, mięta, szałwia i tymianek, również czosnek. Łagodzą dolegliwości żołądkowe, wspierają pracę układu pokarmowego i zmniejszają niestrawność. Zioła warto dodawać do śniadania – w tym również tych spożywanych na słodko – ponieważ pomagają przygotować nasz żołądek do funkcjonowania przez cały dzień.



O czym jeszcze należy pamiętać na tej diecie?

Jak każda dieta, ta również ma szereg zalet – ale niestety także i wad. Z dietą 3D chili możesz zjeść wszystko, pamiętając o tym, by zachować rozsądne ilości spożywanych pokarmów. Pamiętaj, aby jeść regularnie. Spożywaj pięć posiłków dziennie i stosuj przyprawy do każdego z nich. Ta dieta pozwala ponoć zrzucić nawet do 2 kilogramów tygodniowo.

Dieta nie wymaga zbyt wielu poświęceń i przygotowywania wysoce skomplikowanych posiłków. Ważne jest to, by stosować przyprawy w odpowiednich kombinacjach o określonych porach dnia. Pamiętaj o jedzeniu regularnie – szczególnie ważne jest śniadanie, ale równie istotny aspekt diety polega na zapewnianiu sobie codziennie odpowiedniej dawki snu w ilości co najmniej 8 godzin na dobę. Sen pomaga osiągnąć dobre rezultaty diety. Jego niedobór powoduje wydzielanie w organizmie greliny, hormonu, który odpowiada za wzrost apetytu.

Nieco mniej optymistyczną informacją związaną z dietą 3D chili jest wpływ niektórych przypraw na organizm podczas stanów chorobowych. Osoby cierpiące na wrzody żołądka lub inne dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego nie powinny stosować przypraw, które mogą podrażniać żołądek, przełyk czy jelita.