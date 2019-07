Ta popularna dieta może zwiększać ryzyko chorób serca

Dieta paleo jest pewnym sposobem odżywiania, a wręcz – stylem życia. To nie dieta cud, którą stosuje się przez kilka tygodni, a potem wraca do swoich starych nawyków. Dieta paleo opiera się na produktach, które spożywali nasi przodkowie, żyjący w okresie paleolitu, a więc łatwo się domyślić, że nie znajdziemy w niej żadnych produktów przetworzonych, typu ciasta czy też sery. Przejście na dietę paleo powinno być więc świadomą decyzją, ponieważ nie jest to chwilowa dieta, a właściwie stały sposób odżywiania.

Dieta paleo – zasady

Jadłospis diety paleo jest bardzo bogaty i różnorodny. Obfituje w:

różnego rodzaju mięsa (ale głównie chude),



ryby,



owoce morza,



grzyby,



orzechy,



jajka,



warzywa (bez skrobi),



owoce

oleje nierafinowane.

Wyklucza natomiast nabiał i wszelkie produkty przetworzone, a także kasze, makarony i sól. Ponadto należy też unikać zbóż, roślin strączkowych i cukru. Tym, co wydaje się być najatrakcyjniejsze z punktu widzenia osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z różnymi sposobami żywienia jest fakt, że na diecie paleo nie obowiązują żadne wytyczne w kwestii ilości posiłków. Naukowcy podkreślają jednak, że dieta paleo, ze względu na wykluczenie pełnego ziarna i strączków, może mieć zły wpływ na zdrowie.

Dieta paleo zwiększa ryzyko chorób serca

Nowe badanie, opublikowane w European Journal of Nutrition, analizowało stan zdrowia ponad 90 osób po diecie paleo lub tradycyjnej australijskiej diecie. Naukowcy skupili się na obecności związku N-tlenku trimetyloaminy (TMAO) we krwi uczestników.

TMAO jest produkowany w jelitach i już dawno powiązany został z większym ryzykiem choroby serca. Naukowcy odkryli wysokie stężenia bakterii wytwarzających TMAO u osób, które przestrzegały diety paleo. Badanie sugeruje, że potencjał wzrostu występuje z powodu niewielkiej lub zerowej ilości pełnych ziaren w ich diecie. Poprzednie badania wykazały, że wysokie spożycie produktów pełnoziarnistych może pomóc zmniejszyć ryzyko chorób układu krążenia.

„Ponieważ TMAO jest produkowany w jelitach, brak pełnych ziaren może zmienić populacje bakterii na tyle, aby umożliwić wyższą produkcję tego związku” – ostrzega Angela Genoni, badaczka z Edith Cowan University w Australii. Negatywny wpływ na zdrowie serca ma także nadmiar czerwonego mięsa i tłuszczów nasyconych.

Zespół Genoni odkrył również, że populacje korzystnych gatunków bakterii były niższe u osób stosujących dietę paleo. Spadek był związany ze zmniejszeniem spożycia węglowodanów, co również przyczynia się do innych chorób przewlekłych.

