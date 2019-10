Post przerywany, czyli intermittent fasting. Kto może spróbować tej metody żywienia?

Gościem w popularnej kawalerce Łukasza Jakóbiaka był Jakub Mauricz. Jednym z poruszonych podczas rozmowy tematów był post przerywany, czyli intermittent fasting. Co na jego temat sądzi dietetyk? – To w zasadzie odwzorowanie tego, co działo się w średniowieczu. Może być bardzo fajnym narzędziem – powiedział. – Sam wielokrotnie wykorzystuję go jako pewien reset dla układu odpornościowego, ale trzeba pamiętać, że to tylko narzędzie. Jeżeli u kogoś 3h bez jedzenia to już burczący brzuch, to to jest antymetoda – dodał. Obejrzyj cały materiał wideo:

Post przerywany metodą 8/16

Przerywany post metodą 8/16 oznacza ograniczenie spożywania pokarmów i napojów zawierających kalorie do ustalonego okienka przez osiem godzin dziennie i powstrzymywania się od jedzenia przez pozostałe 16 godzin. Ogólnie uważa się, że jest mniej restrykcyjny i bardziej elastyczny niż wiele innych planów dietetycznych i może łatwo dopasować się do każdego stylu życia.

Wiele osób woli jeść od południa do 20:00, ponieważ oznacza to, że trzeba tylko pościć w nocy i pominąć śniadanie, ale nadal można jeść zrównoważony lunch i kolację, a także kilka przekąsek w ciągu dnia. Inni decydują się jeść od 9 do 17, co pozwala na zdrowe śniadanie około godziny 9:00, normalny obiad około południa i lekką wczesną kolację lub przekąskę około godziny 16.00 przed rozpoczęciem postu.