Kobiety zazdroszczą jej figury. Jennifer Aniston zdradziła, jaką dietę stosuje

Jennifer Aniston opowiedziała o swoich nawykach żywieniowych. Aktorka swoją nienaganną figurę zawdzięcza rygorystycznej diecie. Gwiazda stosuje post przerywany, czyli intermittent fasting. Przez 16 godzin na dobę obowiązuje ją głodówka, a przez kolejnych 8 jest tzw. okno żywieniowe. W tym czasie dopuszcza się zjedzenia trzech posiłków i dwóch przekąsek. Do takiego stylu życia namówiła swoją koleżankę, Reese Witherspoon.

Przerywany post metodą 8/16 – zasady

Zacznij od wybrania ośmiogodzinnego okna i ogranicz spożycie żywności do tego czasu. Wiele osób woli jeść od południa do 20:00, ponieważ oznacza to, że trzeba tylko pościć w nocy i pominąć śniadanie, ale nadal można jeść zrównoważony lunch i kolację, a także kilka przekąsek w ciągu dnia. Inni decydują się jeść od 9 do 17, co pozwala na zdrowe śniadanie około godziny 9:00, normalny obiad około południa i lekką wczesną kolację lub przekąskę około godziny 16.00 przed rozpoczęciem postu.

Niezależnie od tego, kiedy jesz, zaleca się spożywanie kilku małych posiłków i przekąsek rozmieszczonych równomiernie w ciągu dnia, aby pomóc ustabilizować poziom cukru we krwi i utrzymać głód pod kontrolą. Dodatkowo, aby zmaksymalizować potencjalne korzyści zdrowotne wynikające z diety, ważne jest, aby podczas spożywania posiłku trzymać się pełnowartościowych pokarmów i napojów.

Jest to bardzo ważne, ponieważ spożywanie niezdrowych produktów, nadrabianie lub jedzenie na zapas może spowodować przyrost masy ciała i sprzyjać rozwojowi wielu chorób, w tym także zaburzeń odżywiania.

Chociaż 16/8 przerywany post jest ogólnie uważany za bezpieczny dla większości zdrowych osób dorosłych, przed rozpoczęciem warto porozmawiać z lekarzem. Szczególnie, jeśli zmagamy się z chorobami przewlekłymi i przyjmujemy różne leki.

