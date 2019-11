Dieta woda – niebezpieczna moda czy prosty sposób na schudnięcie?

Dieta wodna często utożsamiana jest z wyjątkowo szczupłymi modelkami. Liść sałaty, kilka popularnych cukierków miętowych oraz woda to jedna z jej odmian, która pochłonęła już niejedną ofiarę. Niestety, nadal nabieramy się na obietnicę szybkiego odchudzania i ryzykujemy znacznie więcej, niż się nam z pozoru wydaje.

Dieta wodna – zasady

Wyróżniamy wiele wariantów diety wodnej, a każdy z nich wydaje się niezbyt dobrym sposobem na odchudzanie. Wariant najbardziej restrykcyjny trwa 3 dni i uwzględnia jedynie picie wody, herbaty oraz kawy. W tym przypadku nie można spożywać żadnych posiłków stałych, choć niektóre diety wodne po zauważeniu pierwszego efektu odchudzania, pozwalają nagrodzić się np. zjedzeniem połówki owocu.

Ogólną zasadą każdej diety wodnej jest rezygnacja z jedzenia większości pokarmów stałych (niezdrowych i zdrowych) oraz zastąpienie ich wodą, kawą, herbatą lub naparami ziołowymi. Znajdziemy też takie diety wodne, które uwzględniają picie jedynie wody z lodowca lub tzw. żywej wody, więc wiele osób decyduje się na obietnicę szybkiego odchudzania – niestety -kosztem własnego zdrowia.

Woda a odchudzanie – pomaga czy szkodzi?

Woda jest niezwykle ważnym elementem odchudzania, ale nie może stanowić jego podstawy. To źródło życia, bez którego nie jesteśmy w stanie normalne funkcjonować, ale nie zapewnia nam żadnych składników odżywczych, więc wszelkie diety wodne, a jest ich całkiem sporo, stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia. Lepiej wykorzystać wyjątkową moc wody i jej wpływ na funkcjonowanie organizmu, stosując prawidłowo skomponowaną dietę, która będzie uwzględniała zasady zdrowego odżywiana. Woda z cytryną na odchudzanie może być wsparciem podczas redukcji zbędnych kilogramów, ale nie może zastępować nam normalnych posiłków.

Picie wody a odchudzanie

Woda wspomaga odchudzanie, usprawnia działanie organizmu i wpływa na nasze samopoczucie, dlatego trzeba ją pić nie tylko podczas stosowania diety odchudzającej. Każdego dnia powinniśmy dostarczyć do naszego organizmu minimum 1,5 litra wody, jednak w niektórych przypadkach np. osób aktywnych fizycznie, trzeba wypijać jej znacznie więcej.

Dieta wodna, choć modna, na pewno nie jest dobrym pomysłem na szybkie odchudzanie i nie powinniśmy jej stosować, o ile zależy nam na dobrym stanie zdrowia oraz efektywnej redukcji zbędnych kilogramów. Picie wody podczas odchudzania jest bardzo ważne i będzie wspomagało jego efekty tylko wówczas, gdy wodę połączymy z dobrze zbilansowaną dietą o ujemnym bilansie kalorycznych.

Wpływ wody na zdrowie

Woda musi stanowić element naszego codziennego jadłospisu, choć czasami o tym zapominamy. Wiele osób kojarzy picie wody jedynie z odchudzaniem lub letnimi upałami i stąd też biorą się różnorodne kuracje, które wykorzystują ją w celach redukcji zbędnych kilogramów, ale trzeba wiedzieć, że wodę musimy pić codziennie i nieistotne jest to, czy jesteśmy na diecie, czy nie.

Woda to źródło zdrowia i życia. Niezbędna jest każdej komórce i tkance naszego organizmu, bo bez niej nie mogą zachodzić podstawowe procesy biologiczne. Bez odpowiedniej podaży wody nasze narządy i układy przestają normalnie funkcjonować i stopniowo pogarsza się nasze samopoczucie. Wiele osób cierpi z powodu przewlekłego odwodnienia, które powoduje spadek formy i nie tylko utrudnia odchudzanie, ale może wręcz uniemożliwiać redukcję zbędnych kilogramów. Z drugiej strony picie jedynie wody nie jest sposobem na szczupłą sylwetkę, bo choć spowoduje szybki efekt odchudzający, to będzie ogromnym zagrożeniem dla naszego zdrowia. Spadek wagi ciała, który obserwuje się podczas stosowania diety wodnej to jedynie efekt spalania mięśni, a nie redukcji tłuszczu, na której tak bardzo nam zależy.

Podsumowując, dieta wodna to od wielu lat krytykowana przez lekarzy i dietetyków kuracja, która może zaszkodzić naszemu zdrowiu. Jeżeli pozwoli schudnąć kilka kilogramów, to szybko one powrócą i na nowo będziemy musieli się odchudzać. Efekt jo-jo oraz niedobory składników odżywczych na pewno nie wpłyną pozytywnie na nasze zdrowie i samopoczucie, więc lepiej od razu wybrać zdrową dietę i zapomnieć o „cudownych” kuracjach.