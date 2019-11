Dieta sirtuinowa – recepta na młody wygląd i szczupła figurę

Dieta sirtuinowa to jeden z niewielu modeli żywieniowych, które faktycznie mogą pozytywnie wpłynąć na nasze zdrowie i wygląd sylwetki. W przeciwieństwie do innych, modnych diet nie bazuje ona na monotonnym, wyjątkowo ubogim jadłospisie, ale dostarcza do organizmu wszystkie niezbędne mu składniki odżywcze.

Zasady zdrowego odżywiania a odchudzanie

Niewiele diet jest zgodnych z zasadami zdrowego odżywiania. Większość popularnych kuracji odchudzających to diety o deficycie kalorycznym, który nie pozwala na pokrycie minimalnego zapotrzebowania organizmu na energię oraz podstawowe składniki odżywcze (spoczynkowa przemiana materii), co skutkuje spowolnieniem metabolizmu, niedoborami żywieniowymi, złym samopoczuciem oraz szybkim efektem jo-jo. Dieta sirtuinowa jest inna, bo oprócz spalania zbędnej tkanki tłuszczowej wpływa także na przyrost tkanki mięśniowej oraz poprawę ogólnej sprawności i wytrzymałości stosujących ją osób.

Odchudzanie dzięki diecie SIRT jest stosunkowo proste i bezpieczne, jednak początkowo wymaga sporo wysiłku podczas komponowania codziennego jadłospisu, ale powoduje to jedynie same korzyści dla organizmu i pozwala wypracować zdrowe nawyki żywieniowe.

Dieta SIRT – zasady

Zasady diety sirtuinowej, które opracowali Aidan Goggins i Glen Matten nie uwzględniają głodzenia się i spożywania jedynie wąskiej grupy produktów spożywczych. Wymagają natomiast włączenia do codziennego jadłospisu tzw. żywności sirtuinowej, czyli powszechnie dostępnych produktów pochodzenia roślinnego, które mają wyjątkowy wpływ na tempo spalania tkanki tłuszczowej, przemianę materii oraz ogólne funkcjonowanie organizmu. Dieta sirtuinowa została dokładnie opisana w książce pt. „Dieta SIRT. Przełom w dziedzinie zdrowego stylu życia i odchudzania”, która w niedługim czasie stała się bestselerem. Sama dieta sirtuinowa okrzyknięta została „przełomem w dziedzinie zdrowego stylu życia oraz odchudzania”.

Połączenie zdrowej diety o niewielkim deficycie kalorycznym z żywnością sirtuinową, która dostarcza do organizmu związki o wyjątkowej sile spalania tłuszczu, zapewnia spadek masy ciała o 3 kg w zaledwie 7 dni. Do żywności sirtuinowej zalicza się 20 różnych produktów, m.in.:

świeży lubczyk,



kapary,



soję,



kurkumę,



zieloną herbatę,



rukolę,



jarmuż,



naturalne kakao,



truskawki.

Produkty te nie tylko przyśpieszają metabolizm, ale także redukują apetyt i pozytywnie wpływają na samopoczucie, więc stają się sprzymierzeńcami naszej motywacji w czasie odchudzania. Dzięki dużej zawartości polifenoli wykazują one nie tylko właściwości odchudzające, ale także zmniejszają ryzyko zachorowania na wiele chorób np. cukrzycę, nadciśnienie tętnicze i miażdżycę.

Dieta uwzględnia dwie fazy i nie wymaga stałego liczenia kalorii oraz morderczych treningów. To spory plus, a biorąc pod uwagę, że bazuje na zasadach zdrowego odżywiania, warto ją przetestować i przekonać się, czy faktycznie zasługuje na miano „rewolucji”.

Podsumowując, dieta sirtuinowa to zdecydowanie lepszy wybór niż modne głodówki, diety oczyszczające, które bazują jedynie na kilku produktach spożywczych oraz diety, których efekty nie zostały nigdy potwierdzone badaniami naukowymi. W przypadku diety sirtuinowej możemy zapoznać się z badaniami, które były prowadzone przede wszystkim wśród stosujących ten model żywieniowy sportowców. Zaletą diety SIRT jest także to, że nie wymaga spożywania „magicznych” mikstur, ale oparta jest o zdrowe i naturalne produkty spożywcze, których nie usuwamy z jadłospisu, ale do niego dodajemy w postaci żywności sirtuinowej. Warto wiedzieć, że wybierając ten model żywieniowy, nie musimy przygotowywać się na ogromne wydatki, które wiążą się ze stosowaniem niektórych diet odchudzających, co z pewności jest zachęcające i dodatkowo motywuje do działania.

