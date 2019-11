Weganizm jest rodzajem diety, która wyklucza spożywanie jakichkolwiek składników pochodzących od zwierząt. Chociaż niektórzy mogą myśleć, że jest to trudne i niepotrzebne, w rzeczywistości istnieje wiele korzyści z przyjęcia takiego stylu życia. Dieta pomaga m.in. utrzymywać wagę bez efektu jojo czy obniżać ryzyko raka piersi i jelita grubego oraz poziom cukru we krwi. Co jeszcze dzięki niej zyskamy?

6 zdrowotnych korzyści, jakie wynikają z bycia weganinem

Tracimy wagę bez efektu jo-jo.

Łatwiej regulować poziom cukru we krwi.

Jedzenie roślinnych substytutów mięsa może wspomóc czynność nerek.

Dieta wegańska obniża ryzyko raka piersi i jelita grubego.

Spada także ryzyko chorób serca.

Na diecie wegańskiej może dojść do redukcji bólu stawów.



Dieta wegańska – niedobory

Dieta wegańska jest uważana za bardzo zdrową dietę, ponieważ koncentruje się na warzywach i owocach. Ale brakuje w niej ważnych witamin i minerałów, których organizm potrzebuje do codziennego funkcjonowania. Dlatego też przejście na weganizm powinno być dobrze przemyślane, bowiem konieczne jest znaczne poszerzenie swojej wiedzy na temat żywności.

Częstym problemem wśród wegan jest to, że ich dieta nie zaspokaja wszystkich codziennych potrzeb żywieniowych. Niektóre z tych składników odżywczych pochodzą z produktów pochodzenia zwierzęcego, których weganin chce unikać.

Niedobory żywieniowe mogą prowadzić do problemów zdrowotnych, dlatego tak ważna jest odpowiednio skomponowana dieta i dobór suplementów diety. Przed przejściem na weganizm warto udać się do lekarza i zrobić podstawowe badania, na podstawie których będzie można ocenić nasz stan zdrowia (np. wykluczyć anemię). Warto także oznaczyć poziom witaminy D czy jodu przed i kontrolować już po przejściu na dietę. Pamiętajmy, że suplementy diety stosowane w nadmiarze także mogą szkodzić.

Czytaj także:

Jak upiec bakłażana, by nie był gorzki? Ta sztuczka odmieni twoje gotowanie