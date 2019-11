Dieta Omega Judith Wills ma dużo zalet. Jakie daje efekty?

Nie od dziś wiadomo, że zdrowe tłuszcze, które dostarczają do naszego organizmu kwasy tłuszczowe Omega-3 wpływają pozytywnie na zmniejszenie ryzyka rozwoju wielu schorzeń np. nowotworów, nadciśnienia i chorób serca. Nie wszyscy jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że są one dobre dla zdrowia tylko wówczas, gdy spożywamy je w odpowiednich proporcjach. Dieta Judith Wills, która pozwala nie tylko zapobiegać rozwojowi poważnych chorób i wykazuje działanie odchudzające, ale także jest prawidłowo zbilansowana pod względem zawartości poszczególnych rodzajów tłuszczów.

Dieta omega – zasady

Dieta omega bazuje na zasadach zdrowego odżywiania. Nie wymaga głodzenia się i stosowania ubogiego w składniki odżywcze, monotonnego menu. Utrata wagi, obserwowana podczas stosowania diety Judith Wills jest skutkiem radykalnej zmiany nawyków żywieniowych, która pozwala wpłynąć na ogólny stan zdrowia i znacząco poprawia samopoczucie.

Podczas stosowania diety omega trzeba jeść regularnie i stosować się do określonych zasad, które uwzględniają spożywanie 3 posiłków głównych i 2 przekąsek. Każdy posiłek musi zawierać produkty z 12 grup, które są źródłem kwasów Omega-3. Produkty z wyszczególnionych poniżej grup możemy wybierać dowolnie, jednak nie należy ograniczać się jedynie do kilku źródeł kwasów Omega. W celu osiągnięcia oczekiwanych efektów diety trzeba włączyć do swojego jadłospisu wszystkie z nich.

Stosowanie diety omega wymaga komponowania codziennego jadłospisu na bazie poniższych produktów.

1. Produkty zawierające pełnowartościowe białko

Najlepszym źródłem białka w diecie omega są ryby morskie i słodkowodne, mięso drobiowe oraz chuda wołowina i wieprzowina.

2. Tłoczone na zimno oleje i oliwy

Największą zawartością kwasów tłuszczowych Omega-3 wyróżnia się olej rzepakowy i oliwa z oliwek.

3. Orzechy

Spożywając orzechy, trzeba zwrócić uwagę na proporcje, czyli porcja powinna zawierać 50% orzechów włoskich i po 25% orzechów nerkowca i orzechów włoskich.

4. Nasiona i pestki

Do diety należy włączyć m.in. nasiona słonecznika, pestki dyni i nasiona lnu.

5. Owoce o wysokiej zawartości witaminy C

Polecane są w szczególności cytrusy oraz kiwi.

6. Owoce jagodowe

Do jadłospisu należy włączyć m.in. truskawki, maliny oraz porzeczki.

7. Warzywa o zielonej barwie

W codziennym menu powinny zaleźć się m.in. brokuły, zielony groszek, szpinak oraz jarmuż.

8. Warzywa o czerwonej i pomarańczowej barwie

Czerwone i pomarańczowe warzywa także odgrywają ważną rolę w diecie omega, a zaliczamy do nich m.in. paprykę, pomidory i marchew.

9. Rośliny strączkowe

Do diety trzeba włączyć też zdrowe strączki, czyli fasolę, soczewicę, soję, groch i ciecierzycę.

10. Produkty bogate w wapń

Wapń jest jednym z ważnych składników zdrowej diety. Znajdziemy go m.in. w przetworach mlecznych.

11. Produkty pełnoziarniste

Dieta omega uwzględnia też zdrowe węglowodany, czyli produkty pełnoziarniste np. pieczywo, gruboziarniste kasze i razowe makarony.

12. Woda

Stosując dietę omega, trzeba wypić dziennie przynajmniej 6 szklanek wody.

Dieta Omega Judith Wills – efety

Efekty diety omega zauważalne są dość szybko i nie ograniczają się jedynie do związanego ze zmianą sposobu odżywania utratą zbędnych kilogramów. Odpowiednia podaż kwasów tłuszczowych Omega-3 aktywnie wpływa na stan naszego zdrowia i powoduje usprawnienie pracy układu krwionośnego, a także poprawę funkcjonowania mózgu. Zwiększa się więc koncentracja, poprawia pamięć, a także następuje przypływ sił witalnych. Zdrowe, nieprzetworzone produkty spożywcze są źródłem niezbędnych składników odżywczych, które wpływają na funkcjonowanie całego organizmu, poprawiając samopoczucie oraz wygląd skóry, włosów i paznokci. Co więcej, komponując codzienny jadłospis na bazie 12 wyszczególnionych powyżej grup produktów, wzmacniamy układ odpornościowy i aktywnie przeciwdziałamy rozwojowi chorób nowotworowych.

