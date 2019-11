Kwasy omega-3 – czy podnoszą ryzyko raka prostaty?

Jeśli interesujesz się zdrowym odżywianiem, prawdopodobnie wiesz wszystko o omega-3. Są to kwasy tłuszczowe, które, jak wykazano, mają wiele zalet dla twojego ciała i mózgu, od walki z lękami i depresją po poprawę czynników ryzyka chorób serca. W ciągu ostatnich kilku lat badano potencjalny związek między kwasami tłuszczowymi omega-3 a rakiem prostaty. Badania te doprowadziły do ​​debat na temat tego, czy suplementacja omega-3 jest bardziej szkodliwa niż pomocna.

Chronią przed chorobami serca, nie zwiększają ryzyka raka prostaty

Teraz nowe badania zaprezentowane podczas sesji naukowych American Heart Association w Filadelfii w 2019 r. pokazują, że kwasy omega-3 mogą nadal chronić przed śmiercią związaną z chorobami serca, bez ryzyka raka prostaty. Badanie zostało przeprowadzone w Intermountain Healthcare Heart Institute w Salt Lake City, w odpowiedzi na ustalenia z badania z 2013, które sugerowało związek między wyższymi poziomami omega-3 w osoczu a rozwojem raka prostaty.

Wstępne badanie, które zachęciło do kontynuowania badań, obejmowało 834 mężczyzn, u których zdiagnozowano raka prostaty. W porównaniu z mężczyznami z najniższym poziomem kwasów omega-3, mężczyźni z wyższym spożyciem tego składnika mieli zwiększone ryzyko wystąpienia raka prostaty o niskim stopniu złośliwości i ogólnie.

Późniejsze badanie z 2017 r sugeruje, że wciąż nie ma wystarczających danych, aby ustalić, czy pochodzące z ryb kwasy tłuszczowe omega-3 są związane z rakiem prostaty. „Jednym z pierwotnych pytań, które pojawiły się w 2013 r., kiedy rozpoczęliśmy ten projekt, było odkrycie w ramach wybranych badań związku z rozwojem raka prostaty u osób z wyższym poziomem kwasów omega-3” – powiedział Viet Le, asystent lekarzy badań kardiologicznych i jeden z wiodących badaczy Intermountain.

Le zwrócił uwagę, że chcieli spróbować uzyskać jasność na temat ryzyka i zalet popularnego suplementu. „Chcieliśmy odpowiedzieć na pytanie, czy nadal możemy bezpiecznie zalecać kwasy omega-3 lub ryby, zgodnie z zaleceniami American Heart Association” – powiedział Le. „W szczególności miało to sens z punktu widzenia oceny bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę, że mieliśmy tak wielu mężczyzn z chorobą wieńcową. Nie chcieliśmy wprowadzać potencjalnej szkody, gdyby istniał związek między wzrostem poziomu omega-3 we krwi a rozwojem raka prostaty”.

Nowe dane na temat kwasów omega-3

W jednym z ostatnich badań Intermountain zespół badawczy zdiagnozował 87 pacjentów, u których rozwinął się rak prostaty. Tych pacjentów badano również na obecność dwóch powszechnych kwasów tłuszczowych omega-3, kwasu dokozaheksaenowego (DHA) i kwasu eikozapentaenowego (EPA). Pacjentów porównano z dopasowaną grupą kontrolną złożoną ze 149 mężczyzn, a naukowcy odkryli, że wyższe poziomy kwasów omega-3 nie były powiązane z podwyższonym ryzykiem raka prostaty.

W drugim badaniu naukowcy z Intermountain badali 894 pacjentów poddawanych angiografii wieńcowej, która jest testem pokazującym przepływ krwi przez tętnice w sercu. Ci pacjenci nie mieli wcześniej chorób serca. Jednak na pierwszym angiogramie około 40 procent tych pacjentów wykazało, że w rzeczywistości mieli ciężką chorobę, a około 10 procent z nich miało chorobę naczyń.

Naukowcy zmierzyli również poziomy omega-3 w osoczu tych pacjentów, w tym DHA i EPA. Pacjentów monitorowano pod kątem kolejnego zawału serca, udaru mózgu, niewydolności serca lub śmierci. Badanie potwierdziło, że uczestnicy z wyższym odsetkiem kwasów omega-3 mieli mniejsze ryzyko wystąpienia niekorzystnych skutków dla serca. Dr Manish A. Vira, wiceprezes ds. badań urologicznych w The Smith Institute for Urology w Northwell Health, powiedział, że badanie to powiększa liczbę badań nad omega-3.

„Biorąc pod uwagę, że populacje z dużym spożyciem ryb mają mniejszą częstość występowania raka prostaty, badacze postawili hipotezę, że pochodzące z ryb kwasy tłuszczowe omega-3 mają działanie ochronne i obniżające ryzyko raka prostaty u mężczyzn” – powiedział Vira. Jednak dodał, że ​​potrzebne będą dalsze badania, aby zobaczyć, czy podobne wyniki zostaną ustalone, gdy ludzie będą stosować suplementy i dietę bogatą w ryby.

